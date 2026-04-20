Senado recibe solicitud de Sheinbaum para autorizar ingreso de tropas por ejercicios internacionales

En la fotografía, un aspecto del Pleno del Senado de la República.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara alta recibió una solicitud de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para autorizar el ingreso de tropas extranjeras a México, con el objetivo de participar en ejercicios militares y de cooperación internacional en distintos puntos del territorio nacional.

A través de la red social X, Castillo Juárez explicó que uno de los eventos es el “Ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026, del 8 al 30 de mayo de 2026 en Campeche”, el cual contempla la participación de fuerzas internacionales en maniobras conjuntas.

Asimismo, indicó que se prevé la realización del “Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales, del 1 de agosto al 15 de octubre en Campeche, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México”.

De acuerdo con lo expuesto, la solicitud deberá ser analizada por el Senado como parte de sus facultades constitucionales para autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, en el marco de ejercicios de cooperación militar y fortalecimiento de capacidades operativas.

Informo que en la Cámara de Senadoras y Senadores recibimos la solicitud de la Presidenta @Claudiashein para que se autorice el ingreso de tropas para los siguientes asuntos:



•⁠ ⁠Ejercicio multinacional anfibio Fénix 2026, del 8 al 30 de mayo de 2026 en Campeche.

•⁠… pic.twitter.com/BKQGXxSypr — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 20, 2026

Senado aprobó el ingreso de 35 militares estadounidenses

El pasado 25 de marzo, el Senado aprobó, con 116 votos a favor y 5 abstenciones, el ingreso de 35 militares estadounidenses para participar en ejercicios de adiestramiento con fuerzas mexicanas, como parte de la estrategia de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las y los legisladores autorizaron la realización del “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, previsto del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

El dictamen establece que las actividades se desarrollarán en instalaciones de la Secretaría de Marina, y precisa que “no implica intervención ni operación directa en territorio nacional”.

Senado también autorizó salida de elementos del Ejército y la Marina a EU

Además, el pasado 15 de abril la Cámara alta aprobó la salida de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en ejercicios de adiestramiento en Estados Unidos y en Antigua y Barbuda.

Con 88 votos a favor y tres abstenciones, se autorizó la salida de 60 elementos de la Armada de México para que participen en el “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales”, del 1 de agosto al 26 de septiembre en Mississippi, Estados Unidos.

Asimismo, con 90 votos a favor y tres abstenciones, aprobó la participación de 120 integrantes de la Marina en el Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, del 3 al 17 de junio en Antigua y Barbuda.

Además, con 92 votos a favor y tres abstenciones, el Senado autorizó la salida de 75 elementos de las Fuerzas Armadas para que participen en el Evento No. SOF 28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS”, del 3 de agosto al 25 de septiembre también en Mississippi.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr