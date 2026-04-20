Confirman condenas de hasta 27 años contra siete integrantes del Cártel Independiente de Acapulco

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal confirmara sentencias condenatorias contra siete integrantes del grupo criminal Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con penas que alcanzan hasta 27 años de prisión por delitos relacionados con drogas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Entre los sentenciados figuran Carlos Amador Moctezuma Añorve, José Alberto Quiroz Pérez, Salvio Mejía Cruz, José Luis Lorenzo Ayodoro, José Leopoldo Buendía Domínguez, Wences Rendón García y Edgar Iván Arredondo Ayvar, a quienes la autoridad identificó como parte de una organización que operó en Guerrero hace más de una década y centró sus actividades en delitos contra la salud.

De acuerdo con el expediente judicial, el Juzgado Tercero de Distrito en Guerrero, con sede en Acapulco, ratificó la condena de 27 años de prisión contra Carlos Amador Moctezuma Añorve y José Alberto Quiroz Pérez. Ambos enfrentaron cargos por delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.

Para José Luis Lorenzo Ayodoro, Wences Rendón García y José Leopoldo Buendía Domínguez, el fallo estableció penas de 17 años de cárcel. El juez determinó su responsabilidad en delitos contra la salud, así como en la portación de armamento reservado para fuerzas federales.

La #FGR, a través de #FEMDO obtuvo confirmación de la sentencia condenatoria dictada por un juez en contra de José "N", Carlos “N”, José “N”, Salvio “N”, José “N”, Wences “N” y Édgar “N” por diversos delitos como: delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud),… pic.twitter.com/5CiQFMLtTE — FGR México (@FGRMexico) April 20, 2026

En tanto, Salvio Mejía Cruz recibió una sentencia de 16 años de prisión por los mismos ilícitos relacionados con narcóticos y armas de uso exclusivo del Ejército.

Respecto a Edgar Iván Arredondo Ayvar, la resolución fijó una pena de 15 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma sin licencia y posesión de cocaína con fines de venta.

El caso se remonta a octubre de 2012, cuando un juez giró órdenes de aprehensión contra los implicados. Agentes federales ejecutaron los mandatos en Acapulco días después y trasladaron a los detenidos al Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, ubicado en Puente Grande, Jalisco.

Actualmente, los siete condenados permanecen recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS Oaxaca”, localizado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde cumplen las penas impuestas tras la confirmación judicial.

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LMCT