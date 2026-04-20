Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 21 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Sandía roja: $19.00 el kilo

Plátano Chiapas: $22.00 el kilo

Piña miel: $22.50 el kilo

Mango paraíso: $26.00 el kilo

Melón chino: $29.00 el kilo

Manzana Granny Smith, Granny o Gala Organic Marketside: $39.00 la pieza

Mandarina Marketside: $50.00 la pieza

Uva Red Globo: $79.00 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Chuleta de cerdo: $119.00 el kilo

Molida de cerdo: $118.00 el kilo

Filete Tilapia: $122.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el kilo

Camarón crudo mediano Marketside: $145.00 el kilo

Milanesa de pechuga: $179.00 el kilo

Cake pop´s Marketside: $68.00 el paquete

Cupcake confeti: $75.00 el paquete

Pan para hot dog o pan para hamburguesa elaborado en tienda: $34.00 el paquete

Leche Alpura clásica o semidescremada: 4 por $119.00

Leche saborizada Yomi Leche: 4 por $35.00

Jamón real de pierna San Rafael: $90.00 el cuarto

Queso panela Fud: $55.00 el cuarto

Yoghurt griego Oikos: $90.00 cada uno

Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 el paquete de 12 piezas

Queso panela light Lala, reducido en grasa Los Volcanes o queso Oaxaca Zwan: $85.00 el paquete

Salchicha de pavo San Rafael: $117.00 el kilo

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LMCT