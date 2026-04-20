Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 21 de abril

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de abril te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Sandía roja: $19.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $22.00 el kilo
- Piña miel: $22.50 el kilo
- Mango paraíso: $26.00 el kilo
- Melón chino: $29.00 el kilo
- Manzana Granny Smith, Granny o Gala Organic Marketside: $39.00 la pieza
- Mandarina Marketside: $50.00 la pieza
- Uva Red Globo: $79.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Chuleta de cerdo: $119.00 el kilo
- Molida de cerdo: $118.00 el kilo
- Filete Tilapia: $122.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $169.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el kilo
- Camarón crudo mediano Marketside: $145.00 el kilo
- Milanesa de pechuga: $179.00 el kilo
- Cake pop´s Marketside: $68.00 el paquete
- Cupcake confeti: $75.00 el paquete
- Pan para hot dog o pan para hamburguesa elaborado en tienda: $34.00 el paquete
- Leche Alpura clásica o semidescremada: 4 por $119.00
- Leche saborizada Yomi Leche: 4 por $35.00
- Jamón real de pierna San Rafael: $90.00 el cuarto
- Queso panela Fud: $55.00 el cuarto
- Yoghurt griego Oikos: $90.00 cada uno
- Huevo rojo o blanco Aires del Campo: $81.00 el paquete de 12 piezas
- Queso panela light Lala, reducido en grasa Los Volcanes o queso Oaxaca Zwan: $85.00 el paquete
- Salchicha de pavo San Rafael: $117.00 el kilo
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LMCT