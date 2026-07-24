Secuestran a José Silva Andrade, defensor ambiental; exigía frenar tala ilegal

El defensor ambiental José Silva Andrade fue privado de la libertad por un grupo armado en la Reserva de la Biósfera de Los Azufres, en Michoacán, en un hecho que ha generado preocupación entre habitantes y organizaciones locales debido a que el activista denunciaba presuntas actividades de tala ilegal vinculadas con grupos del crimen organizado.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por pobladores de la región, Silva Andrade fue interceptado por hombres armados, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su paradero.

Familiares, vecinos y personas de la comunidad iniciaron una campaña para exigir la aparición de José Silva Andrade, bajo la consigna:

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“Lo queremos de vuelta con vida”, al tiempo que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades federales y estatales para localizar al defensor ambiental y garantizar su integridad.

José Silva Andrade era conocido en la región por denunciar la tala clandestina que afecta los bosques de la biósfera de Los Azufres, una zona de alto valor ecológico en Michoacán, donde desde hace varios años habitantes y ambientalistas han advertido sobre la operación de redes dedicadas a la explotación ilegal de recursos forestales.

El caso se suma a la violencia que enfrentan personas defensoras del medio ambiente en México, quienes con frecuencia son objeto de amenazas, agresiones y desapariciones por su labor de protección de los recursos naturales y denuncia de actividades ilícitas.

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FGR