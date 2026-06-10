CNTE protesta en Segob, Reforma... | VIDEO

Distintas organizaciones sociales se movilizan este miércoles en la Ciudad de México, a un día de la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

La jornada de protestas incluye demandas relacionadas con pensiones, mejoras salariales y la exigencia de verdad y justicia, por lo que hay afectaciones viales en distintos puntos de la Capital.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE) realizaron un bloqueo sobre Paseo de la Reforma a la altura de El Caballito como parte de las movilizaciones programadas para este miércoles.

Alrededor de las 10:00, los docentes cerraron todos los sentidos de la vía, que conecta en este punto con Avenida Juárez, Bucareli y Rosales, plantando lonas y muros humanos en cada calle.

En el punto se encuentran profesores de la Sección 34, de Zacatecas; Sección 18, de Michoacán y Sección 9, de Ciudad de México.

El bloqueo de maestros se realiza a la par, mientras una comitiva ya entró a seguir con las negociaciones con la Secretaría de Gobernación.

Entraron entre arengas: “¡Si no hay solución, no rodará el balón!”

Mientras el bloqueo se mantiene, manifestantes realizan un mitin al pie del caballito, donde lanzan arengas y explican las causas del plantón que mantiene la CNTE en la coyuntura mundialista.

En ese punto también se encuentran jubilados de Pemex y de la CFE, quienes protestan contra la reforma por la que se recortaron las llamadas “pensiones doradas”.

Además, agremiados del Sindicato Nacional de Cultura (Sinac) se congregan en las inmediaciones de la Secretaría de Cultura, ubicada en Paseo de la Reforma número 175, donde demandan un incremento salarial.

A las 11:00 horas, familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una protesta en el Hemiciclo a Juárez.

En tanto, el colectivo de personas buscadoras “Glorieta de las y los Desaparecidos” tiene agendada a las 19:00 horas una movilización desde la estación Registro Federal con rumbo al Estadio Ciudad de México.

#PrecauciónVial | Corte preventivo en Eje 1 Poniente a partir de Eje 1 Norte, por manifestantes en el cruce con Av. Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje Central y Eje 1 Oriente. pic.twitter.com/6ATafbURFd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 10, 2026

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