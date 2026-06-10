Sheinbaum valora asistir a sede alterna para ver inauguración del Mundial

A causa del cerco de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México por el plantón y manifestaciones de diversos grupos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda que incluso se pueda abrir el paso al Fan Festival en el Zócalo y valora acudir a alguna de las 18 sedes alternas en la capital, donde se transmitirá de manera gratuita el inicio de la Copa Mundial 2026.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria declaró que si por algún motivo se ve imposibilitado el acceso a la Plaza de la Constitución, entonces se acudirá a otro punto de los que habilitó el gobierno capitalino.

Comentó que se tomará la decisión luego de la conferencia que esta mañana ofrecerá la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación, en donde se espera dar un nuevo posicionamiento ante las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen el plantón en el centro y el amago de boicotear el Mundial.

“Si no lo vemos aquí, salgo a alguna de las 18 sedes, pero aún, yo creo que en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo, pero si por alguna razón no se puede usar para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera tranquila”, declaró.

En cuanto a las obstrucciones que también se prevén alrededor del Estadio Ciudad de México, sostuvo que el ingreso a los aficionados está garantizado.

“Hay una recomendación de salir más temprano Se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo en la selección… pero no hay problema. Todos los que tienen boleto van a llegar. Y todos van a ver porque además no hay clases, no hay trabajo de oficina. Todo mundo vamos a ver a la selección y echarle porras”, dijo.

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FGR