Contienen a la CNTE antes de Última Milla hacia el estadio y amplían resguardo

En su noveno día consecutivo de protesta y a dos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emprendió una movilización rumbo al Estadio Ciudad de México, bajo consignas sobre sus demandas y reclamos, con el objetivo de refutar los señalamientos y críticas desde la Federación hacia su manifestación; sin embargo, el contingente no pudo llegar por una obstrucción en la “última milla” de policías capitalinos que se adelantaron para impedir su avance.

El Dato: La CNTE participará hoy en la conmemoración del Halconazo del 71 y por la noche acompañarán a madres y padres buscadores en una velada cerca del Coloso de Santa Úrsula.

A primera hora de este martes, el magisterio salió de su plantón en calles del Centro Histórico rumbo al Coloso de Santa Úrsula, donde tenían previsto realizar un mitin para insistir al Gobierno federal que atienda sus exigencias en los términos que plantean, ya que, hasta la fecha, no aceptan las alternativas que las autoridades les han ofrecido y que les resultan insuficientes e incluso un “engaño”.

A dos días del arranque de la justa deportiva —de la que México es sede por tercera ocasión en la historia—, los maestros amagaron con realizar movilizaciones hasta donde consideren necesario para que se les atienda, incluso si ello implica intentar impedir que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial.

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El Tip: En Morelos, alrededor de 20 mil maestros marcharon por las principales calles de la capital del estado. En QRoo, bloquearon la carretera federal Playa del Carmen-Cancún.

Centenares de profesores avanzaron sobre Calzada de Tlalpan, pero al cruce de División del Norte ya no pudieron seguir adelante debido a los camiones policiales y a los 800 uniformados capitalinos que se encontraban detrás de los vehículos para contener el paso.

En este punto, el líder de la Sección IX de la Ciudad de México, Pedro Hernández, aseguró que hay un intento del Gobierno por criminalizar la movilización y señaló como “ejemplo” de ello el operativo en el que se decomisaron 59 explosivos a normalistas de Ayotzinapa que llegaban este lunes para sumarse a la protesta. Además, remarcó el rechazo a todas las propuestas presentadas por la Federación para atender sus demandas, principalmente la relativa a modificar el actual sistema de pensiones para volver al modelo solidario.

Insistió en que la propuesta presentada por el ISSSTE para crear una aseguradora pública y complementar con esto las pensiones desde dicha institución no satisface la petición del magisterio, razón por la que incluso retó al Gobierno a demostrar los argumentos que ha dado y con los que se niega a derogar la reforma que se hizo en 2007 y que abrió paso al sistema de ahorro individual.

Marcha de cientos de profesores hacia el estadio inaugural del Mundial, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

El líder seccional aseguró que llegarán refuerzos a lo largo de este miércoles para crecer la capacidad de protesta y movilización de la Coordinadora rumbo al 11 de junio.

Por su parte, la dirigente de la sección XXII de Oaxaca, Yenny Pérez, desconoció las reformas hechas por autoridades federales con relación al modelo educativo y negó que el salario que perciben ya sea de 20 mil pesos, como lo aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en la conferencia presidencial de la mañana.

También negó que la CNTE se haya involucrado con la ultraderecha mexicana para provocar que se les reprima, como lo insinuó la Presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera.

“También es importante decir que somos trabajadores de la educación de a pie, que no somos de la derecha como se nos ha señalado desde Palacio Nacional. Cualquiera que alce la voz tiene el derecho legítimo de manifestarse y de que no se criminalice la protesta social y magisterial desde el Palacio Nacional”, dijo.

El dirigente en Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, advirtió que no habrá manera de contener a la Coordinadora en las movilizaciones que se tienen previstas para la inauguración del Mundial, las cuales no se detendrán hasta que el Gobierno dé las respuestas que buscan.

El manifestante pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum “recapacitar” y abrir una sesión con los maestros de inmediato para que se les atienda.

Contingente de uniformados, detrás de un integrante de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

“De ahí que sigamos diciendo al Gobierno federal que nos atienda de inmediato si es que desean que este evento transcurra y se pueda inaugurar. Hacemos el llamado para que cuanto antes presenten una propuesta que realmente vaya en el sentido de construir un régimen de pensiones. Decirle a la Presidenta que no somos de ultraderecha, que somos trabajadoras y trabajadores con anhelos de justicia, y por eso le hacemos el llamado a que recapacite y haga ese esfuerzo para cumplir su promesa de campaña”, dijo.

Después de los posicionamientos externados por el magisterio, como muestra de inconformidad, poncharon las llantas de las unidades móviles, mismas a las que realizaron pintas, para luego regresar al plantón a organizar su jornada de protesta de los próximos días.

Ya en el plantón persistieron algunos conatos de bronca entre los maestros y comerciantes que intentaron en un momento retirar las vallas sobre Palma, debido a las afectaciones que el bloqueo ha provocado a sus negocios y que ya las ven como pérdidas acumuladas que ponen en riesgo a quienes allí trabajan.

La SEP expone rezago educativo pese a apoyos

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal señaló que persisten elevados índices de rezago educativo en algunos de los estados a los que se ha destinado un copioso apoyo ante las demandas magisteriales como las que ha hecho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la cual se le hizo un llamado para que valore las propuestas que se les han presentado como respuesta a las exigencias bajo las cuales mantiene un plantón y jornadas de protesta a lo largo del país.

El Dato: El director del ISSSTE, Martí Batres, dijo el lunes que aplicar la propuesta de la CNTE en materia de pensiones costaría más de 7 billones de pesos, esto es, 20 puntos del PIB.

El impacto de la huelga que sostiene la CNTE desde la semana pasada es para un millón 410 mil 459 estudiantes y 17 mil 471 planteles de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y la Ciudad de México, en donde 88 mil 546 docentes dejaron sus labores, de acuerdo con el balance de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El titular de la dependencia, Mario Delgado, comentó que aunque la proporción de planteles en paro no es elevada, remarcó que los estudiantes deben de continuar con sus clases, debido al próximo cierre del ciclo escolar en curso.

En ese contexto, refirió una contradicción por parte de la CNTE que se opuso a que se adelantara el cierre del periodo escolar con motivo del Mundial, ante lo que en su momento argumentó que no debían pausarse, lo cual terminó por ocurrir con el paro que inició.

LOS QUE LA PAGAN ı Foto: Especial

“Y curiosamente algunos de estos maestros, donde está la Coordinadora en estos estados, en algunos de ellos, cuando se hizo la propuesta, no sé si se acuerdan de cambiar el calendario escolar, pues ellos decían: ‘No, no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases’, pero pues ahora están en paro. Es importante ya regresar para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar”, dijo.

Bajo esta línea, el secretario señaló que en algunas de las entidades como Chiapas y Zacatecas persisten condiciones elevadas de rezago educativo, aún con la serie de apoyos que se han entregado a estudiantes, pero sobre todo al magisterio.

“Ayer presentamos todos los apoyos que se han dado a Oaxaca que son más de 23 mil millones. Pero, por ejemplo, el rezago educativo en Zacatecas. Tenemos acuerdos con ellos para apoyar, por ejemplo, procesos de titulación de maestros, una recuperación o un bono especial para maestros de educación física para acompañantes musicales, para docentes de artes en Zacatecas, para médicos escolares, también un bono para los jubilados y plazas para nivel superior. Por ejemplo, en este año tuvimos apoyos para Zacatecas extraordinarios para toda esta gestión de alrededor de 47 millones de pesos. En Chiapas es algo parecido. Hay mucho rezago educativo y hay una atención especial para Chiapas”, dijo.

Señaló que en entidades como Chiapas y Zacatecas persisten condiciones elevadas de rezago educativo, aún con la serie de apoyos que se han entregado a estudiantes, pero sobre todo al magisterio.

“(El lunes) presentamos todos los apoyos que se han dado a Oaxaca que son más de 23 mil millones. Pero, por ejemplo, el rezago educativo en Zacatecas. Tenemos acuerdos con ellos para apoyar, por ejemplo, procesos de titulación de maestros, una recuperación o un bono especial para maestros de educación física para acompañantes musicales, para docentes de artes en Zacatecas, para médicos escolares, también un bono para los jubilados y plazas para nivel superior.

“Por ejemplo, en este año tuvimos apoyos para Zacatecas extraordinarios para toda esta gestión de alrededor de 47 millones de pesos. En Chiapas es algo parecido. Hay mucho rezago educativo y hay una atención especial para Chiapas”, dijo.

Ahondó en que para el caso del magisterio chiapaneco se incorporaron 670 plazas, se reabrió una caja de ahorro que estuvo suspendida, se autorizaron 10 mil 538 cambios de centros de trabajo p, se dieron mil 17 nombramientos para incremento de horas y se realizaron otras gestiones en acuerdo con los maestros.

Tras exponer las acciones realizadas, insistió en que no ve motivos para las protestas que se encabezan desde la semana pasada, aunque dijo que se respetan y aseguró que se mantendrá la atención permanente por parte de la SEP.

“Entonces sí queremos hacer llamado a que valoren los maestros las propuestas que ya se hacían en dos de sus principales demandas”, dijo.

Delgado Carrillo recordó que para la atención de la demanda de la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), el plan es realizar una consulta a todo el magisterio y se concrete una reforma con la que se garanticen los derechos laborales, un mecanismo transparente y que no se caiga en prácticas de gobiernos neoliberales como el nepotismo, favoritismo y corrupción.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que incluso recibió personalmente a la sección de Chiapas, con la que incluso se firmó un acuerdo y que, en otra ocasión el año pasado, aceptó reunirse con la cordinadora, pero sus integrantes no asistieron.

Remarcó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y también la de Educación cuentan con las facultades para representarla en las mesas tripartitas y no hay necesidad de que ella los atienda.

“Yo también puse una fecha: ‘A ver, los recibo en tal fecha’. Y ellos decidieron no llegar, el año pasado. Entonces, la secretaria de Gobernación tiene toda mi representatividad, toda, toda, toda. No necesitan reunirse con la Presidenta”, dijo.

Sheinbaum evalúa su asistencia al Fan Fest

| Por Yulia Bonilla |

Derivado de las protestas que amenazan con enmarcar la inauguración del Mundial de Futbol el próximo jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa su asistencia al Fan Fest, que acompañará al evento deportivo desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la ciudad capital, la mandataria fue consultada sobre sí acudirá al Fan Fest, ya que actualmente se encuentra blindado por vallas metálicas para evitar que los manifestantes ingresen, a lo que respondió que evaluarán el desarrollo de las movilizaciones porque, aunque hay un equipo encargado de ello, también debe estar atenta al curso de las protestas.

El Dato: Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que fueron inspeccionados por las autoridades y rechazaron que transportaran armas.

“Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, lo que está ocurriendo con los maestros y algunos otros grupos. Porque tengo que estar atenta a eso, evidentemente. Entonces, hay un equipo que está atento permanentemente, pero vamos a ver pues cómo se desarrolla. Ya mañana podemos dar ese anuncio”, declaró.

La Presidenta expresó que no ve más motivos para que éstas se mantengan ni para que se realicen con actos violentos, pero consideró que constituyen una provocación a su Gobierno para hacer ver que México atraviesa un panorama adverso.

Subrayó que cada una de las demandas de la CNTE han tenido una respuesta por parte de la federación con las basificaciones, aumentos salariales, planes para los cambios en el modelo de pensiones e, incluso, la flexibilización para que puedan cambiarse de centros de trabajo: “Las mesas de diálogo están abiertas. Entonces, ¿cuál es la razón? Y por eso decimos que no tiene qué ver con las demandas legítimas, sino con una orientación”.

La Presidenta afirmó que no se rechaza que haya movilizaciones, porque se respeta el derecho para ello; sin embargo, se pide que éstas sean pacíficas.

Aunque descartó tener pruebas para hacer una vinculación directa, cuestionó que la protesta de la CNTE, a cuyos acompañantes se les decomisaron explosivos, coincida con los llamados a escalar la violencia, como el que hizo Ricardo Salinas.

“No tengo pruebas, pero digo que… es decir, los extremos se juntan. ¿Cómo es? —o sea, vamos a sumar uno más uno—lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el Gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno, que tiene empresas, llama a la violencia? Porque eso es lo que dice ahí. Y él, así mismo, dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el Centro de la ciudad, y que ayer algunos vehículos venían a la Ciudad, y que… la verdad, la Policía de la CDMX hizo muy buen trabajo en coordinación con instituciones y el Gobierno de México, y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo”, detalló.

Expresó su preocupación por la conmemoración del Halconazo, que será este miércoles, sobre el cual, insinuó, los grupos radicales buscan provocar un acto de represión similar. No obstante, sostuvo que eso no ocurrirá: “¿No les parece extraño que lo que están llamando, casi, casi… ellos es: ‘reprímanos’, para mostrar supuestamente que nuestro Gobierno es igual al de 1971? Pues no. No vamos a reprimir, eso es para el pueblo de México y para el mundo entero”.

En un mensaje a los turistas, la mandataria consideró que la situación es algo que no debe esconderse, sino mostrar y explicar; por ejemplo, que las vallas que impiden el paso son para mantener la seguridad del evento y que no haya un enfrentamiento civil con policías.

Subrayó que la inauguración del Mundial está garantizada y que no se caerá en ninguna “provocación”.

Mier apoya que se ejerza uso legítimo de la fuerza

| Por Tania Gómez |

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, afirmó que el Estado mexicano puede ejercer el uso legítimo de la fuerza pública para garantizar el libre tránsito de la población y el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026, ante la posibilidad de que la CNTE mantenga su plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino y continúe con sus movilizaciones durante la inauguración del torneo.

El senador señaló que cualquier actuación de las autoridades deberá apegarse a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza y respetar los derechos de la ciudadanía y de los manifestantes.

Al ser cuestionado sobre en qué circunstancias podría configurarse un acto de represión en una manifestación, el legislador afirmó que ocurriría únicamente cuando existan provocaciones, violencia o actuaciones fuera de los lineamientos establecidos para las corporaciones de seguridad.

El Tip: La CNTE reiteró que los ofrecimientos del Gobierno federal son insuficientes para atender sus demandas.

“Pues en la provocación donde aparecen signos de violencia y una actitud desmedida, fuera de los protocolos que garanticen la integridad de las personas, sería una represión, pero mientras esté dentro de los protocolos, no se puede considerar, sino garantizar, el libre tránsito de las personas y las actividades del resto de los ciudadanos”, dijo.

En torno a sí contener una marcha o retirar a manifestantes podría considerarse un acto represivo, insistió en que la diferencia radica en el apego a los protocolos de actuación y en la protección de los derechos de manifestantes y ciudadanos.

Respecto a si el Estado está en condiciones de emplear la fuerza para impedir un eventual boicot al Mundial, respondió: “Le repito, siempre y cuando no caiga más allá de lo que establece el protocolo del uso de la fuerza”. Subrayó que el objetivo de las autoridades debe ser “garantizar el libre tránsito y el evento”.

Atribuyó a intereses y a agentes externos las movilizaciones que realizan la CNTE y otras organizaciones, como colectivos de madres buscadoras, transportistas y pensionados, las cuales buscan afectar la imagen del país en el evento internacional.

Acompañan protestas para partido inaugural

| Por Luis Olivera |

Ante el amago de diversas organizaciones y colectivos de llevar a cabo protestas durante la inauguración del Mundial de Futbol, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, anunció que hay reuniones para garantizar su derecho a la manifestación lo más cerca de la Última Milla que rodea al Estadio Ciudad de México.

En conferencia, el funcionario capitalino destacó que ayer hubo un encuentro con un grupo para acompañarlo a la zona en la que podría llevar a cabo su manifestación. El objetivo de este acuerdo es que no haya afectación para quienes acudan al Coloso de Santa Úrsula.

1.2 millones de docentes fueron basificados desde 2018

“Les explicamos a todos que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación y que sólo pedimos dos cosas: que estas manifestaciones se realicen de manera pacífica y que se tiene que respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al estadio.

“Lo estamos haciendo con todos los colectivos que han manifestado que quieren realizar algún tipo de visibilización en estos días previos al Mundial y el día de la inauguración del Mundial”, dijo.

Cravioto Romero reiteró que la administración local garantizará el derecho a la libre expresión al inicio de la justa deportiva, así como después de ésta.

2 semanas tiene la protesta de maestros en CDMX

A la protesta anunciada para el jueves por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene un plantón en el Centro Histórico para exigir un alza salarial de 100 por ciento, otras organizaciones han dicho que también harán lo propio.

Sobre la protesta de la CNTE, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, Félix Arturo Medina Padilla, dijo que han atendido todas las formas de expresión realizadas en la capital.

“Yo lo que voy a decir es que todos los esfuerzos del Gobierno de México y los trabajos que estamos realizando son para garantizar, por un lado, que sigan los trabajos con la gente como se ha hecho, y por otro lado que puedan retornar a sus comunidades”, expuso.

El funcionario federal refrendó su compromiso para lograr que, en la Ciudad de México, así como en el resto del país, no haya ninguna afectación para comerciantes, ciudadanos o manifestantes, esto en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México garantizó el acceso al Fan Fest del Zócalo capitalino pese a la presencia de los integrantes de la CNTE en calles aledañas.

Medina Padilla explicó que continúa el diálogo con los maestros con el objetivo para que éstos regresen a sus comunidades para garantizar el derecho a la educación de menores y jóvenes, así como para respetar el derecho de los comerciantes del Centro Histórico.

“No queremos afectaciones a las personas, no queremos que se lleve a cabo ninguna acción que las perjudique y para eso estamos haciendo estas acciones preventivas, basadas en la interacción directa, el trabajo en campo y en estar ahí directamente con las personas, platicando y estableciendo comunicación”, agregó.