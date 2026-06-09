CNTE se refuerza para bloquear con normalistas que llevaban explosivos

Tras negarse a considerar satisfactorias las alternativas que el Gobierno ha dado como respuesta a sus demandas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su segunda semana de movilizaciones con bloqueos que no sólo asfixiaron el tránsito vehicular en la Ciudad de México, en el marco de la Copa Mundial que se inaugura este jueves, sino que también mantuvieron protestas en otros estados de la República, con las que incluso afectaron la disponibilidad de combustible al sureste del país.

La Coordinadora se manifestó frente a las instalaciones de El Universal. ı Foto: Cuartoscuro

Dentro de las primeras horas de este lunes, el magisterio inconforme salió de las casas de campaña que mantiene instaladas desde la semana pasada en inmediaciones del primer cuadro del Centro Histórico de la capital, para emprender por grupos una serie de protestas frente a instalaciones centrales de televisoras: TV Azteca, Televisa San Ángel y Chapultepec, Grupo Imagen y también la XEW Radio. El objetivo de estas acciones, argumentó la CNTE, fue dar a conocer directamente ante los medios su pliego de peticiones a las autoridades educativas.

El Dato: La Asociación Nacional de Transportistas anunció una protesta el jueves, para exigir mayor seguridad en carreteras. Se suma el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

En Chiapas, la disidencia cercó las instalaciones de Pemex Plan de Ayala. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, mantuvieron una obstrucción a la altura de la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, en donde se apostaron con lonas y sillas que impidieron la circulación en dicha arteria vial para la capital, lo que provocó que decenas de trabajadores en la zona descendieran del transporte público, como unidades del Metrobús, para caminar hacia sus centros laborales.

TE RECOMENDAMOS: Instalan mando de emergencia Tormenta Boris toma fuerza y pone en riesgo a 26 municipios de Guerrero

La Coordinadora avanzó en los distintos puntos con las mantas y bajo la amenaza de no desistir de su movilización y obstruir la realización del Mundial de futbol, hasta que al menos se derogue el actual sistema de pensiones para volver a un modelo solidario, lo cual es una de sus demandas centrales.

2 semanas de protestas cumple el magisterio

En sus consignas y posicionamientos en los diversos puntos de protesta, los docentes reiteraron sus críticas y rechazo a las alternativas que, hasta ahora, ha ofrecido el Gobierno federal, como la creación de una aseguradora pública, además de señalar que el aumento salarial que han tenido en los dos últimos años no resulta satisfactorio para cubrir la demanda expuesta.

El magisterio también protestó en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde, además de tomar las casetas de peaje principales y plantarse en inmediaciones aeroportuarias, obstruyó el paso en terminales de distribución de Pemex.

Profesores acordonaron el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. ı Foto: Cuartoscuro

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bloquearon el paso a la terminal principal que abastece al estado, lo que, de acuerdo con reportes locales, llevó a que algunos habitantes cayeran en compras de pánico en algunos establecimientos, ante el temor de que más adelante ya no hubiera disponibilidad.

En Oaxaca, el magisterio tomó los accesos al Aeropuerto Internacional, así como la planta de Pemex y la caseta de peaje en San Pablo Huitzo, mientras que en Guerrero se volvió a obstaculizar el paso en la Autopista del Sol.

100 por ciento de aumento salarial, una de sus exigencias

Hacia las 20:00 horas, la CNTE reinstaló la sesión de su Asamblea Nacional Representativa para analizar el rumbo de la protesta, la cual se prevé que se mantendrá toda esta semana.

Hasta el momento, el magisterio disidente indicó que no se tiene previsto reanudar las mesas de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, ante el exhorto de la de levantar la huelga y el plantón debido a la entrega de la propuesta en materia de pensiones el jueves pasado, la CNTE afirmó que “la huelga sigue y se reforzará con más contingentes”.

Normalistas llevaban 59 explosivos

| Por Yulia Bonilla |

EL PASO de 16 autobuses en los que viajan estudiantes normalistas provenientes de Guerrero y madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que buscaban ingresar a la Ciudad de México en la caseta México-Cuernavaca fue bloqueado por policías capitalinos.

Por medio de redes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) denunció “represión” por parte de policías de la capital, que se desplegaron por centenares con casco y escudo a lo largo de la caseta para impedir la avanzada de los camiones.

Elementos de seguridad de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de revisión a los camiones en los que se transportaban los manifestantes.

En dicho operativo se les encontraron y decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera y que fueron entregados para su resguardo al grupo especializado de Zorros.

La Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que el operativo derivó de una denuncia ciudadana, por lo que se implementó una revisión pacífica y la cual también se consiguió con acuerdo de los pasajeros de los autobuses, en donde además estuvieron presentes personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Gobierno capitalino.

Luego de efectuar la revisión, las autoridades liberaron el paso de cada una de las unidades, las cuales ya avanzan rumbo al centro de la capital.

Tras su llegada a la capital, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron se sumarán a las jornadas de movilizaciones que se llevarán a cabo esta semana en la Ciudad de México, en el marco de la realización de la Copa Mundial 2026, para demandar que el Gobierno presente avances de las indagatorias sobre el paradero de sus hijos.

Al pie del Antimonumento de los 43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, Isidoro Vicario Aguilar, representante de los familiares de los normalistas, aseguró que levantarán la voz y exhortó a que las autoridades no incurran en ningún acto con el que intenten callarlos.

“Vamos a levantar la voz para que el caso Ayotzinapa no quede en la impunidad… La jornada se mantendrá esta semana… se hace un llamado a autoridades para que no intenten callar las voces de las madres y padres”, dijo.

En su discurso, aseguró que la movilización es ajena a cualquier otro interés, pues lo único que se mantiene como el llamado principal es “saber la verdad”.

La petición inmediata fue que se lleve a cabo una reunión directa con la Secretaría de Gobernación, particularmente con el subsecretario Arturo Medina, en la que además participa la Fiscalía General de la República, así como el fiscal especial en el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán

Aseguraron que será una movilización pacífica, que nunca se ha tocado a nadie y si alguien los señala de lo contrario “que nos digan cuántos muertos han salido desde que los padres salieron”.

Llama Segob a levantar plantón; advierte afectación a capitalinos

Por Yulia Bonilla

Ante la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por mantener su plantón y protesta, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado al magisterio inconforme para que levante las casas de campaña, con referencia a que los habitantes, visitantes y comerciantes en la capital también cuentan con derechos que se deben de respetar.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, dicha dependencia, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) expusieron todos los apoyos económicos y de reformas con los que se ha dado respuesta a las demandas de las y los maestros, así como los planes para atender a lo que aún está pendiente de una resolución.

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez exhortó a que las protestas se realicen en condiciones pacíficas y que se respeten los derechos humanos de los maniestantes, pero también de terceros, debido a que la actual administración no concuerda con recurrir a la represión para atender demandas.

En referencia a las complicaciones derivadas del plantón alrededor del Zócalo de la Ciudad de México, pidió que se actúe con “responsabilidad colectiva”, al mencionar que tanto en la capital como en el resto del país millones de personas salen a laborar, estudiar y deben de trasladarse para concretar sus actividades.

Asimismo, pidió tomar en cuenta que el fin del ciclo escolar en curso está próximo.

“Sin embargo, también es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México, como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad. Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México”, dijo.

Rodríguez, remarcó que se han dado respuestas y salidas al pliego petitorio de la CNTE, y que nunca se han suspendido las mesas de diálogo con la Coordinadora, a fin de atender cada planteamiento del magisterio sin desestimar ninguna de las demandas pero “respondiendo con la verdad”.

Afirmó que muchas de las demandas han tenido solución y en el resto se mantiene el análisis para llegar a acuerdos entre ambas partes.

También mencionó que se han atendido casos de maestros afectados por decisiones injustas o violaciones a derechos humanos cometidas antes de 2018.

El titular del ISSSTE, Martí Batres, reiteró el plan para crear una aseguradora cien por ciento pública, dedicada únicamente como pensionadora para que apoye a Pensión ISSSTE, y así se cuente con un mecanismo garante del pago y administración del trabajador.

Comentó que Pensión ISSSTE podría convertirse en un eje rector para volver al modelo solidario de pensiones, pero no de un día a otro porque el Estado no cuenta con la capacidad para tal modificación.

“No podríamos decir que puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales, abrogarse la ley del ISSSTE en este momento, porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen”, dijo.

El titular de la SEP, Mario Delgado, comentó que desde el inicio de los gobiernos de la 4T, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo cambios para atender las demandas, como abrogar la reforma de 2013, se eliminaron las evaluaciones obligatorias, se implementó la Nueva Escuela Mexicana con una nueva reforma.

Aseguró que se terminó con la persecución de maestros y cambio “por completo” la política salarial, en donde se erradicó el deterioro de los ingresos de los docentes, cuyos incrementos no rebasaban el crecimiento de la inflación.

En contraste, destacó que en el sexenio pasado, el salario oasó de los 17 mil 635 a los 18 mil 964 pesos.

Comentó que para el sexenio de la presidenta se llegará a más de 20 mil 300 pesos de salario.

Además, comentó que más de un millon 200 mil maestros han sido basificados desde 2018 a 2026, lo que se traduce en un aseguramiento del empleo para las y los docentes.

En materia de pensiones, recordó que en 2020 se llevó a cabo una reforma para disminuir las comisiones que cobran las Afores, lo que ha derivado un ahorro de 175 mil millones de pesos que se quedaron en las cuentas de las y los trabajadores.

Recordó que en 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde se otorga un complemento solidario para igualar la pensión al último salario registrado. A esto se sumó la tercera reforma echada a andar en 2025 para que se disminuya la edad de jubilación a docentes, en donde se estableció que para hombres es de 30 años de servicio y 28 para mujeres.

También mencionó el decreto emitido el 24 de junio para que se facilitara la movilidad de los maestros que desean laborar en otras regiones y planteles.

Asimismo, se inició la consulta que se inició para conocer la postura de las y los maestros en cuanto al USSICAM, respecto de la que se ha hecho una demanda para su desaparición. Recalcó que uno de los compromisos de la mandataria fue atender dicha petición, pero con la condición de que todos los maestros participen.

Señaló que la consulta se realizará en la semana previa al arranque del siguiente ciclo escolar y que sus resultados deriven en una iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

En un balance, comentó que se han llevado a cabo 51 reuniones con la CNTE para atender sus peticiones y se ha mantenido el diálogo abierto, por medio de mesas tripartitas.

Expuso que para el estado de Oaxaca se ha destinado un monto de 23 mil 675 millones 927 mil 206 pesos en apoyos que van desde becas, equipos de cómputo a las escuelas, inversión a infraestructura.

Sheinbaum: “No vamos a caer en provocaciones”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay grupos que intentan provocar al Gobierno federal, para que éste reprima a manifestaciones que asedian al Mundial, como la que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), situación ante la cual, aseguró, su administración no “caerá” y se buscarán los mecanismos para llegar a resoluciones pacíficas.

Al ser consultada durante su conferencia matutina hasta qué punto cederá ante las protestas de los maestros disidentes, aseguró que hay algunos grupos —no de docentes— que buscan presionar, con el objetivo de obtener “la nota” de una represión del Gobierno contra el magisterio, lo cual, sostuvo, no ocurrirá.

“Lo que están buscando es que, antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea: ‘El Gobierno de México reprime a maestros’; eso es lo que están buscando, pero eso no lo van a tener… Viene el 10 de junio también, que es un escenario especial para que haya provocación, pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer”, aseguró.

La mandataria federal aseguró que seguirán los trabajos de negociación para que el inicio de la justa deportiva se lleve en condiciones de paz y sin represión.

“Y también vamos a garantizar, al mismo tiempo, que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila… Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad, y se va a desarrollar bien la inauguración. No hay ningún problema. Y habrá buena inauguración también, y está garantizado. Y también que no va a haber represión. Todo al mismo tiempo, así somos nosotros”, dijo.

Además, Sheinbaum Pardo pidió esperar avances en las mesas de diálogo que se mantienen entre autoridades del Gabinete y los docentes inconformes.

Con relación a las quejas por el cerco instalado por autoridades capitalinas para impedir el avance de la CNTE hacia la Plaza de la Constitución, y que obstruye el libre tránsito en el Centro Histórico, la Presidenta comentó que es una medida implementada para evitar una confrontación mayor entre policías y manifestantes.

“Y a las personas que vienen al Centro, que, en efecto, se ven afectadas, y los comerciantes también del Centro, que se ven afectados por las vallas: es algo que tenemos que hacer para evitar cualquier confrontación, porque de otra manera quien evitaría una situación sería la propia Policía; y es mejor que haya una valla a que haya una confrontación entre policías y manifestantes, entonces, por eso se ponen las vallas de resguardo”, comentó.

Te puede interesar

CNTE asegura que la huelga sigue, ‘por ahora’; evalúa continuar manifestaciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.