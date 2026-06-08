Movilizaciones continuarán durante la semana: advierten padres de Ayotzinapa

Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron se sumarán a las jornadas de movilizaciones que se llevarán a cabo esta semana en la Ciudad de México, en el marco de la realización de la Copa Mundial 2026, para demandar que el gobierno presente avances de las indagatorias para saber sobre el paradero de sus hijos.

Al pie del antimonumento de los 43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, y luego de haber atravesado un retén en el que se decomisaron más de 50 artefactos explosivos en los autobuses donde el contingente proveniente de Guerrero se trasladaba, se confirmó que el contingente realizará protestas en distintos puntos de la capital a partir de este lunes y hasta el próximo viernes.

Isidoro Vicario Aguilar, representante de los familiares de los normalistas, seguro que se levantará la voz y exhortó a que las autoridades no incurran en ningún acto con el que intenten callarlos.

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“Vamos a levantar la voz para que el caso Ayotzinapa no quede en la impunidad… La jornada se mantendrá esta semana… se hace un llamado a autoridades para que no intenten callar las voces de las madres y padres”, dijo.

Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa. ı Foto: Cuartoscuro

En su discurso aseguró que la movilización es ajena a cualquier otro interés, pues lo único que se mantiene como el llamado principal es que en caso no quede en impunidad.

Decimos que este movimiento no tiene ningún interés ajeno, más que saber la verdad Isidoro Vicario Aguilar



La petición inmediata fue que se lleve a cabo una reunión directa con la Secretaría de Gobernación, particularmente con el subsecretario Arturo Medina, en la que además participa la Fiscalía General de la República, así como el fiscal especializado en caso Ayotzinapa.

“Para plantearles que se fortalezca línea de investigación sobre la desaparición de estudiantes”, dijo, y reiterar la exigencia a que el ejército entregue la información que hasta ahora se considera incompleta.

Los padres aseguraron que será una movilización pacífica, que nunca se ha tocado a nadie y si alguien los señala de lo contrario “que nos digan cuántos muertos han salido desde que los padres salieron”.

Luego de acusar que los señalamientos sobre una intención de atentar contra la población con los artefactos explosivos que se les decomisaron son falsos, lanzaron un llamado a que no haya presencia de ningún elemento policíaco durante las manifestaciones que realizarán porque eso será considerado una provocación.

Monumento por los desparecidos de Ayotzinapa, en Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT