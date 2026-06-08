Gobierno exige levantar el paro; CNTE lo amplía

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo

La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a concluir sus movilizaciones, tras presentar propuestas de rutas sobre el ingreso, promoción docente y pensiones, así como un balance con los aumentos salariales de los dos últimos años.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, pidió al magisterio disidente levantar los plantones para evitar más afectaciones a estudiantes, trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México: “Hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños”.

El Dato: La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE convocó a que maestros de todos los estados viajen a la CDMX para reforzar el campamento permanente del Zócalo.

En un comunicado conjunto, la Segob, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informaron que las mesas con el magisterio continuaron el 6 de junio, después de una semana de reuniones.

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Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, sostuvo que: “Continuamos trabajando con las distintas representaciones de las y los maestros de la CNTE, para la búsqueda de acuerdos en beneficio de la educación de nuestro país”.

La primera propuesta oficial se concentra en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

De acuerdo con el planteamiento federal, la reforma buscaría garantizar derechos laborales, transparencia y certeza en la trayectoria profesional del magisterio, además de erradicar el nepotismo, favoritismo o corrupción.

Para la SEP, la recuperación salarial representa uno de los principales avances laborales del magisterio. La dependencia destacó los incrementos de 10 por ciento el año pasado y de 9 por ciento en los primeros meses de este.

El balance oficial incluyó el Decreto de Movilidad Laboral que, según fuentes oficiales, permitió que más de 75 mil maestras y maestros lograron acercarse a sus comunidades o a los lugares donde buscan ejercer su labor docente.

Ante el tema pensionario, Martí Batres, director general del ISSSTE, retomó su postura sobre la reforma a la ley del instituto de 2007 y expuso: “Hemos manifestado históricamente que fue una medida impulsada por el neoliberalismo profundamente injusta para los trabajadores”.

NO HAY ACUERDO. Pese al llamado federal, el magisterio sostuvo que el paro nacional continúa hasta que sus contingentes revisen las propuestas oficiales en la Asamblea Nacional Representativa. Marcelino Hernández, secretario general de la sección 58 de Zacatecas, informó que la coordinadora definirá las acciones.

En conferencia, el dirigente sostuvo que aún no existía una comunicación formal por los canales internos de la CNTE sobre el documento difundido por el Gobierno, por lo que: “La huelga sigue”.

En cuanto a los heridos durante el operativo del 1 de junio en la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección nueve de la CNTE, exigió castigo a los responsables y reparación integral del daño.

Familiares del profesor Proceso Columbo González, quien fue herido en el rostro durante dicha protesta, pidieron respeto a la información médica y desmintieron versiones sobre una supuesta pérdida total de la vista. Verónica, hermana del docente, aclaró que aún no existe un dictamen médico definitivo, ya que deberá someterse a otra cirugía este martes.

Octavio Romero Jerónimo, uno de los docentes heridos en la protesta, sostuvo que la huelga no se levantará sólo por los hechos de violencia en el Zócalo: “Si pensaba este gobierno que nos íbamos a retirar, decimos que no nos vamos”.