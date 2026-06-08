Normalistas de Ayotzinapa intentan llegar a manifestación en CDMX, pero son encapsulados en Tlalpan | VIDEO

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que intentaron llegar a la Ciudad de México a través de varios camiones de pasajeros, fueron retenidos en la caseta de Tlalpan por policías capitalinos, lo que provoca caos vial en la México - Cuernavaca.
En medios digitales, se difundieron videos del momento en que, alrededor del mediodía de este lunes, varios camiones de líneas comerciales con la leyenda “Ayotzinapa” pintada a mano al frente, fueron detenidos a la altura de la caseta de Tlalpan, en la citada autopista.
Las grabaciones muestran cómo los camiones se quedan varados en su paso por la caseta, la principal entrada al sur a la Ciudad de México, mientras, a su alrededor, cientos de policías rodean las unidades.
CNTE desquicia nuevamente CDMX este lunes; protesta frente a televisoras
De acuerdo con reportes, los normalistas se habrían movilizado en al menos 16 camiones, y habrían intentado sumarse a la jornada de actividades convocada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, que tendría como sede el Antimonumento +43, sobre Paseo de la Reforma.
En el mismo punto, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a una concentración para difundir sus propuestas. Con este motivo, se reúnen en la Esquina de la Información y en los accesos de las principales televisoras del país con sede en la Ciudad de México.
Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) advirtió sobre el cierre de circulación en la caseta Tlalpan por lo que llamó “atención de incidente”, sin dar más detalles.
A causa de esto, sugirió a los usuarios de la México - Cuernavaca considerar rutas alternas como el Viaducto Elevado Tlalpan.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido una comunicación independiente sobre el supuesto freno a los normalistas.
Tarde de manifestantes en CDMX, a cuatro días del Mundial
Este lunes 8 de junio se han registrado varias manifestaciones que complican la movilidad en la Ciudad de México.
Integrantes de la CNTE continúan su jornada de protestas en el marco de su huelga nacional, por las que bloquean los accesos a las principales televisoras y radiodifusoras del país, como TV Azteca (Periférico Sur), Televisa San Ángel (Adolfo López Mateos), Televisa Chapultepec (Avenida Chapultepec), entre otras.
Mientras que, en la zona Centro de la CDMX, comerciantes del Centro Histórico afectados por los bloqueos de la CNTE se manifiestan y cierran acceso sobre Eje Central y Madero.
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