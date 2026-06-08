Normalistas de Ayotzinapa intentan llegar a manifestación en CDMX, pero son encapsulados en Tlalpan | VIDEO

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que intentaron llegar a la Ciudad de México a través de varios camiones de pasajeros, fueron retenidos en la caseta de Tlalpan por policías capitalinos, lo que provoca caos vial en la México - Cuernavaca.

En medios digitales, se difundieron videos del momento en que, alrededor del mediodía de este lunes, varios camiones de líneas comerciales con la leyenda “Ayotzinapa” pintada a mano al frente, fueron detenidos a la altura de la caseta de Tlalpan, en la citada autopista.

🔴En la caseta de peaje de Tlalpan, se reporta que elementos de la policía encapsularon a los estudiantes de Ayotzinapa que venían a sumarse a las protestas de la CNTE.



🗞️📹Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/5Irij2No8H — Azucena Uresti (@azucenau) June 8, 2026

Las grabaciones muestran cómo los camiones se quedan varados en su paso por la caseta, la principal entrada al sur a la Ciudad de México, mientras, a su alrededor, cientos de policías rodean las unidades.

De acuerdo con reportes, los normalistas se habrían movilizado en al menos 16 camiones, y habrían intentado sumarse a la jornada de actividades convocada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, que tendría como sede el Antimonumento +43, sobre Paseo de la Reforma.

#AlMomento | Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa denuncian la instalación de un retén policial en la caseta de Tlalpan que impide su paso hacia la Ciudad de México.



Las y los normalistas se dirigen a participar en la jornada de actividades convocada por madres y padres… pic.twitter.com/DifZmwItag — SomoselMedio (@Somoselmedio) June 8, 2026

En el mismo punto, integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a una concentración para difundir sus propuestas. Con este motivo, se reúnen en la Esquina de la Información y en los accesos de las principales televisoras del país con sede en la Ciudad de México.

Mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) advirtió sobre el cierre de circulación en la caseta Tlalpan por lo que llamó “atención de incidente”, sin dar más detalles.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de incidente.



🔘 Se sugiere a la ciudadanía tomar como vía alterna el Viaducto Elevado Tlalpan.



Toma tus precauciones. Para más información llama al… — CAPUFE (@CAPUFE) June 8, 2026

A causa de esto, sugirió a los usuarios de la México - Cuernavaca considerar rutas alternas como el Viaducto Elevado Tlalpan.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido una comunicación independiente sobre el supuesto freno a los normalistas.

Tarde de manifestantes en CDMX, a cuatro días del Mundial

Este lunes 8 de junio se han registrado varias manifestaciones que complican la movilidad en la Ciudad de México.

Precaución



Poco a poco la ciudad colapsa con manifestaciones…



🔴Ya está cerrado Eje Central con el cruce con Madero, por comerciantes afectados por manifestantes y cierres en el centro.



🔴Integrantes de la CNTE se encuentran frente a TV Azteca y Televisa en Arcos de Belén y… pic.twitter.com/6BwCNLX4t0 — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 8, 2026

Integrantes de la CNTE continúan su jornada de protestas en el marco de su huelga nacional, por las que bloquean los accesos a las principales televisoras y radiodifusoras del país, como TV Azteca (Periférico Sur), Televisa San Ángel (Adolfo López Mateos), Televisa Chapultepec (Avenida Chapultepec), entre otras.

Mientras que, en la zona Centro de la CDMX, comerciantes del Centro Histórico afectados por los bloqueos de la CNTE se manifiestan y cierran acceso sobre Eje Central y Madero.

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