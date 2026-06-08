Segob pide a CNTE levantar plantón por derecho de ciudadanos, comerciantes y turistas

Ante la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por mantener su plantón y protesta, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado al magisterio inconforme para que levante las casas de campaña, con referencia a que los habitantes, visitantes y comerciantes en la capital también cuentan con derechos que se deben de respetar.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, dicha dependencia, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) expusieron todos los apoyos económicos y de reformas con los que se ha dado respuesta a las demandas de las y los maestros, así como los planes para atender a lo que aún está pendiente de una resolución.

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez exhortó a que las protestas se realicen en condiciones pacíficas y que se respeten los derechos humanos de los maniestantes, pero también de terceros, debido a que la actual administración no concuerda con recurrir a la represión para atender demandas.

En referencia a las complicaciones derivadas del plantón alrededor del Zócalo de la Ciudad de México, pidió que se actúe con “responsabilidad colectiva”, al mencionar que tanto en la capital como en el resto del país millones de personas salen a laborar, estudiar y deben de trasladarse para concretar sus actividades.

Asimismo, pidió tomar en cuenta que el fin del ciclo escolar en curso está próximo.

“Sin embargo, también es importante considerar hacer un llamado a la responsabilidad colectiva. En la Ciudad de México, como en el resto del país, millones de personas trabajan, estudian, se trasladan diariamente y desarrollan actividades para sus familias. Por ello, es fundamental que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pueda coexistir con los derechos de quienes habitan y transitan en esta gran ciudad. Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México”, dijo.

Rodríguez, remarcó que se han dado respuestas y salidas al pliego petitorio de la CNTE, y que nunca se han suspendido las mesas de diálogo con la Coordinadora, a fin de atender cada planteamiento del magisterio sin desestimar ninguna de las demandas pero “respondiendo con la verdad”.

Afirmó que muchas de las demandas han tenido solución y en el resto se mantiene el análisis para llegar a acuerdos entre ambas partes.

También mencionó que se han atendido casos de maestros afectados por decisiones injustas o violaciones a derechos humanos cometidas antes de 2018.

El titular del ISSSTE, Martí Batres, reiteró el plan para crear una aseguradora cien por ciento pública, dedicada únicamente como pensionadora para que apoye a Pensión ISSSTE, y así se cuente con un mecanismo garante del pago y administración del trabajador.

Comentó que Pensión ISSSTE podría convertirse en un eje rector para volver al modelo solidario de pensiones, pero no de un día a otro porque el Estado no cuenta con la capacidad para tal modificación.

“No podríamos decir que puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales, abrogarse la ley del ISSSTE en este momento, porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen”, dijo.

El titular de la SEP, Mario Delgado, comentó que desde el inicio de los gobiernos de la 4T, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo cambios para atender las demandas, como abrogar la reforma de 2013, se eliminaron las evaluaciones obligatorias, se implementó la Nueva Escuela Mexicana con una nueva reforma.

Aseguró que se terminó con la persecución de maestros y cambio “por completo” la política salarial, en donde se erradicó el deterioro de los ingresos de los docentes, cuyos incrementos no rebasaban el crecimiento de la inflación.

En contraste, destacó que en el sexenio pasado, el salario oasó de los 17 mil 635 a los 18 mil 964 pesos.

Comentó que para el sexenio de la presidenta se llegará a más de 20 mil 300 pesos de salario.

Además, comentó que más de un millon 200 mil maestros han sido basificados desde 2018 a 2026, lo que se traduce en un aseguramiento del empleo para las y los docentes.

En materia de pensiones, recordó que en 2020 se llevó a cabo una reforma para disminuir las comisiones que cobran las Afores, lo que ha derivado un ahorro de 175 mil millones de pesos que se quedaron en las cuentas de las y los trabajadores.

Recordó que en 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde se otorga un complemento solidario para igualar la pensión al último salario registrado. A esto se sumó la tercera reforma echada a andar en 2025 para que se disminuya la edad de jubilación a docentes, en donde se estableció que para hombres es de 30 años de servicio y 28 para mujeres.

También mencionó el decreto emitido el 24 de junio para que se facilitara la movilidad de los maestros que desean laborar en otras regiones y planteles.

Asimismo, se inició la consulta que se inició para conocer la postura de las y los maestros en cuanto al USSICAM, respecto de la que se ha hecho una demanda para su desaparición. Recalcó que uno de los compromisos de la mandataria fue atender dicha petición, pero con la condición de que todos los maestros participen.

Señaló que la consulta se realizará en la semana previa al arranque del siguiente ciclo escolar y que sus resultados deriven en una iniciativa que se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

En un balance, comentó que se han llevado a cabo 51 reuniones con la CNTE para atender sus peticiones y se ha mantenido el diálogo abierto, por medio de mesas tripartitas.

Expuso que para el estado de Oaxaca se ha destinado un monto de 23 mil 675 millones 927 mil 206 pesos en apoyos que van desde becas, equipos de cómputo a las escuelas, inversión a infraestructura.

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