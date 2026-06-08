Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este lunes 8 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 8 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas
Concentraciones
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: también contempla actividades durante el día en Televisa Chapultepec, Multimedios Televisión Canal 6 y TV Azteca).
- Coordinadora 1º de Diciembre: En Café “La Habana”, Av. Morelos No. 62, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México: En Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:15
- Colectiva “Las Tonantzin”: En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30
- Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: En Instituto de Educación Media Superior Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz. de Tlalpan No. 3463, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 11:00
- Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: En Antimonumento Ayotzinapa +43, Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Comunidad Estantil de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás: En Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 12:00
- Colectivo Vivas en Memoria: En Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00
Citas Agendadas
- Unión de Vecinos D.F.: En Fiscalía de Investigación en Miguel Hidalgo Coordinación Territorial MH - 4, General Sostenes Rocha y Vicente Eguia, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
- Vecinos de la Alcaldía Tlalpan: En Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
- Fundación “ASOCIVE” A.C.: En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día
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