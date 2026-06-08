Marchas y bloqueos en CDMX HOY 8 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Bloqueos de la CNTE en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de madres y padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 8 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 8 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación : En Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 (Nota: también contempla actividades durante el día en Televisa Chapultepec, Multimedios Televisión Canal 6 y TV Azteca).

Coordinadora 1º de Diciembre : En Café “La Habana”, Av. Morelos No. 62, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México : En Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Av. Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:15

Colectiva “Las Tonantzin” : En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30

Sindicato de la Unión de los Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México : En Instituto de Educación Media Superior Plantel Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, Calz. de Tlalpan No. 3463, Col. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 11:00

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero : En Antimonumento Ayotzinapa +43, Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Comunidad Estantil de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás : En Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Manuel Carpio No. 471, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 12:00

Colectivo Vivas en Memoria: En Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00

Citas Agendadas

Unión de Vecinos D.F. : En Fiscalía de Investigación en Miguel Hidalgo Coordinación Territorial MH - 4, General Sostenes Rocha y Vicente Eguia, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Vecinos de la Alcaldía Tlalpan : En Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

Fundación “ASOCIVE” A.C.: En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día

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