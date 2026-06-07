Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una reta "anti-FIFA" en las inmediaciones del Estadio Banorte.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Manifestantes del Refugio Franciscano, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 7 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 7 de junio se prevén dos marchas y seis concentraciones.

Marchas

Conexiones Climáticas: En Cuauhtémoc, Fuente de la Diana Cazadora (Av. Paseo de la Reforma No. 21, Col. Juárez) con destino al Monumento a la Revolución, desde las 08:00 horas

Amigos del Refugio Franciscano: En Venustiano Carranza, Estación “Terminal Aérea” de la Línea 5 del Metro (Cto. Interior) con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde las 10:00 horas

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 09:30 horas

Asamblea Anti-Mundialista: En Coyoacán, Estadio Banorte - Bajo puente (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 11:00 horas

Laboratorio 4:20: En Cuauhtémoc, Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, desde las 12:00 horas

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque (Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00 horas

NARD CDMX: En Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro), desde las 12:00 horas.

Frente Antiespecista Interseccional MX: En Cuauhtémoc, Parque México (Av. México y Av. Michoacán, Col. Hipódromo), desde las 15:00 horas

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