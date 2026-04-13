Liberan caseta de Tlalpan en la México - Cuernavaca tras manifestación

Vecinos de la alcaldía Xochimilco liberaron las inmediaciones de la caseta de Tlalpan en la autopista México-Cuernavaca, luego de un bloqueo que generó intenso caos vial en la zona.

Al momento el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), informó que el tramo se encuentra libre de manifestantes, sin embargo, aún se regulariza en tránsito en la zona.

Debido al bloqueo que se presentaba, usuarios reportaban una larga fila de vehículos en la autopsita, por lo que autoridades recomendaban tomar como alternativa vial la carretera federal México-Cuernavaca.

De acuerdo con información reportada en redes sociales, el intenso caos vial que se generó llego a causar afectaciones hasta el punto de Viaducto Tlalpan, en donde el tráfico permanecía, aún luego del retiro de manifestantes.

Se restablece la circulación de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la Caseta de Cobro, luego de manifestantes. pic.twitter.com/6ja6xWlr9F — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026

A través de pancartas y gritos de exigencia, los vecinos de Xochimilco pedían además de seguridad, que las autoridades regularizarán el servicio de agua, que, de acuerdo con ellos, ha presentado diversas fallas. De igual forma, pidieron apoyo a CFE por la colocación de nuevos medidores que podrían provocar un “cobro excesivo” en el servicio.

Sin embargo, no fueron las únicas peticiones realizadas, pues también señalaron irregularidades en el servicio de transporte público, explicando que algunas rutas no completan su recorrido, pese a que los usuarios cubren el costo total del pasaje.

Ante estas peticiones la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó un comunicado a través de redes sociales informando que se acudió al sitio del bloqueo con el fin de mantener un diálogo directo con los manifestantes.

“La Comisión Federal de Electricidad reitera su compromiso con la ciudadanía para ofrecer un servicio de energía eléctrica seguro, continuo y de calidad, en el marco de la normatividad aplicable”, se lee en el comunicado.

🚨 Manifestación en la México–Cuernavaca 🚨



Se reporta manifestación sobre la autopista México–Cuernavaca, a la altura de la caseta, en ambos sentidos.



📢 De acuerdo con los primeros reportes, se trata de habitantes de la alcaldía Xochimilco, quienes se manifiestan para exigir… pic.twitter.com/fudRxtvYpz — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) April 13, 2026

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LMCT