CNTE desquicia nuevamente CDMX este lunes; protesta frente a televisoras

Bloqueo de la CNTE sobre Paseo de la Reforma.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan con sus movilizaciones en la Ciudad de México este lunes 8 de junio, en las cuales bloquean avenidas principales de la zona Centro, así como accesos a televisoras y radiodifusoras.

El magisterio disidente (que también mantiene un plantón alrededor del Zócalo de la Ciudad de México desde la semana pasada) se dividió en distintos grupos para protestar en al menos cuatro puntos de la capital.

10:49 #PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación de Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Av. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Circuito Interior, Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/IvRGh2lrAP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026

Este lunes, la protesta se concentró principalmente en accesos a televisoras nacionales:

TV Azteca : Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan

Televisa San Ángel : Blvd. Adolfo López Mateos 2551, Col. Lomas de San Ángel Inn, Alcaldía Álvaro Obregón

Televisa Chapultepec : Av. Chapultepec 28, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

Grupo Imagen : Av. Universidad 2014, Col. Copilco Universidad, Alcaldía Coyoacán

XEW Radio: Calzada de Tlalpan 3000, Col. Espartaco, Alcaldía Coyoacán

⚠️Maestros de la CNTE bloquean las avenidas Chapultepec y Balderas en CDMX.



Estas son sus movilizaciones para hoy.



🗞️📹Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/LOO6jbkVKm — Azucena Uresti (@azucenau) June 8, 2026

Asimismo, mantendrán obstrucciones a la altura de la torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma.

Mientras que la Sección IX de la CNTE convocó a una concentración entre Paseo de la Reforma y Bucareli, en la llamada Esquina de la Información, para difundir sus demandas.

La Coordinadora avanzó con las mantas y la amenaza de no desistir de su movilización y obstrucción a la Copa Mundial de Fútbol, hasta que al menos, argumentaron, se derogue el actual sistema de pensiones para volver a un modelo solidario.

En sus consignas y posicionamientos en los diversos puntos de protesta, los docentes reiteraron sus críticas y rechazo a las alternativas que hasta ahora ha ofrecido el Gobierno federal como la creación de una aseguradora pública.

#PrecauciónVial | Permanece bloqueo en Av. Chapultepec y Av. Niños Héroes, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/WlKeqIDk2y — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 8, 2026

Además, señalan que el aumento salarial que han tenido en los dos últimos años no resulta satisfactorio para cubrir la demanda expuesta.

Autoridades capitalinas como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) han pedido a los transeúntes tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Segob pide terminar manifestaciones y apela a “responsabilidad colectiva”

La manifestación que lleva a cabo la CNTE sobre los citados puntos ocurre el mismo día en que el Gobierno federal se pronunció sobre el tema en la Conferencia del Pueblo.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reiteró su llamado al magisterio a que realice sus protestas de manera pacífica, y apeló a la “responsabilidad colectiva”.

“Por lo tanto, siempre, desde el inicio de nuestras conversaciones, hemos hecho un exhorto a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir en este mes el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, a visitantes y comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México”, expresó Rodríguez Velázquez.

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