¿Habrá bloqueos y movilizaciones de la CNTE el 8 de junio?

Durante varios días la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha mantenido en huelga nacional, incluyendo varios plantones dispersos en distintos puntos del Centro de la Ciudad de México.

Este domingo, la CNTE informó que la huelga continuará activa, pero se mantiene la evaluación para determinar si se continuará o se dará término pues aún no cuentan con una solución definitiva a sus peticiones.

Por su parte el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que se hará una ruta de trabajo que cuente con fechas concretas para poder garantizar derechos laborales para las y los trabajadores de la CNTE.

Esto luego de que se llevaran a cabo varias reuniones con representantes de la CNTE, con la finalidad de construir las reformas mediante la participación de maestras y maestros de la República Mexicana.

📢

Con la Cuarta Transformación, el magisterio nacional recuperó derechos, dignidad y poder adquisitivo



Comunicado Conjunto: 📃 https://t.co/1F9cZMwbi6 pic.twitter.com/pWqc2qVvhk — Mario Delgado (@mario_delgado) June 7, 2026

Movilizaciones de la CNTE 8 de junio

La Sección XXII del SNTE-CNTE informó este sábado que si no reciben soluciones las movilizaciones continuarán activas, pues no se han concretado acuerdos puesto que sus demandas fundamentales no han recibido respuestas.

Entre las demandas de la CNTE se encuentran:

Posicionamiento en contra de las Afores por pensiones insuficientes

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, por la privatización del ahorro de las y los trabajadores

Posicionamiento en contra de la criminalización de las protestas y la represión

Posicionamiento en contra de las campañas de desprestigio ante la lucha magisterial que tiene causar legítimas

Jubilaciones dignas para las y los trabajadores de la educación

Seguridad social justa y solidaria

Aumento salarial

Comunicado de la Sección XXII de la SNTE-CNTE ı Foto: Cencos Sección Veintidós

La CNTE informó que en Aguascalientes hay movilizaciones programadas del 8 al 11 de junio en distintos puntos del estado, con la dinalidad de continuar con la protesta que han tenido en varias entidades del país.

Movilizaciones CNTE Aguascalientes ı Foto: Redes Sociales

El 6 de junio se informó que se propuso la creación de una aseguradora pública, con la finalidad de que esta trabaje junto al PENSIONISSSTE para poder fortalecer el sistema de cuentas individualizadas de la opción 100 por ciento.

Asimismo, se precisó que esto garantizaría costos menores y mejores pensiones para quienes cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dejando de lado la banca e instituciones privadas.

📃 #Comunicado | Continúan trabajos con la CNTE para búsqueda de acuerdos en favor de la educación: (1/3) pic.twitter.com/n8c9FbHYSh — ISSSTE (@ISSSTE_mx) June 7, 2026

Con información de Arturo Meléndez

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.