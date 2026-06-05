Maestro herido en marcha de la CNTE en CDMX en riesgo de perder la vista completa

El maestro guerrerense Proceso Columbo González González, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), perderá la visión tras resultar gravemente lesionado durante los enfrentamientos registrados entre manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cuerpos de seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con dirigentes magisteriales, el docente fue impactado en el rostro durante las movilizaciones realizadas el pasado 1 de junio, cuando integrantes de la CNTE intentaron avanzar hacia el Zócalo capitalino en el marco de la huelga nacional que mantienen para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras salariales.

Inicialmente se informó que el profesor había perdido uno de sus ojos debido a la gravedad de la lesión. Sin embargo, reportes difundidos posteriormente señalan que el daño sufrido le provocará la pérdida total de la visión afectada.

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🔴 No solo fue un o*^jo: El profesor Proceso Columbo González, integrante de la CNTE originario de Guerrero, ha p3rdido la vist4 de manera total tras ser imp4ct4do por un pr0y3ctil de goma durante los enfr3nt4mientos con la policía 4ntimotin3s.



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El docente fue identificado como supervisor de la zona escolar 22 de la región Montaña de Guerrero y fue trasladado de emergencia para recibir atención médica luego de los hechos. La CETEG también reportó que otros maestros resultaron lesionados durante la jornada de protestas.

Sobre las causas de la lesión, dirigentes de la CNTE y de la CETEG han sostenido que el profesor fue alcanzado por un proyectil presuntamente disparado durante el operativo de seguridad desplegado en el Centro Histórico.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rechazó que sus elementos utilicen balas de goma o armamento similar, y aseguró que los policías únicamente portan equipo de protección y extintores.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Los enfrentamientos ocurrieron durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada por la CNTE, movilización que ha incluido marchas, bloqueos y un plantón en calles del Centro Histórico. Durante esa jornada se reportaron varios heridos, entre ellos al menos dos docentes de Guerrero, uno de ellos con una lesión ocular de gravedad.

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MSL