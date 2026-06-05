Destrozos, “provocación contra Gobierno”

Integrantes de la CNTE durante una protesta frente a las oficinas de la SEP el 3 de junio de 2026

Los actos de vandalismo y destrozos registrados en los últimos días forman parte de una estrategia de provocación contra su administración, consideró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que su Gobierno no responderá con medidas represivas.

En conferencia, la mandataria federal sostuvo que detrás de estos hechos existe la intención de generar confrontación y proyectar una imagen negativa del país tanto a nivel nacional como internacional.

“Quienes hacen estos destrozos pienso que están provocando, pero al mismo tiempo, hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice que hay que actuar contra el régimen. Quieren que haya represión. No va a haber represión”, declaró.

Sin referirse de manera directa a algún grupo en particular, Sheinbaum Pardo reiteró que su administración mantendrá su política de respeto a las libertades y al derecho a la manifestación, pero sin recurrir al uso de la fuerza como mecanismo de respuesta ante las protestas. Consideró que los hechos violentos ocurren en un contexto en el que distintos sectores buscan desacreditar al Gobierno federal y afectar la imagen del país.

En ese sentido, señaló que cualquier acto de violencia que trascienda al ámbito internacional termina por perjudicar a México, especialmente en un momento en que el país se prepara para recibir la atención del orbe con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Todo acto de violencia que llega al extranjero es un acto con el que se intenta manchar al país. Hay mucha provocación. Los extremos se juntan “, sostuvo.

La Presidenta añadió que en los “regímenes anteriores esto ni salía en los medios, no hacían un escándalo, y (ahora) quienes hacen estos destrozos, pienso que están provocando”.

Al mismo tiempo, añadió, “hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice: ‘Hay que actuar contra el régimen’. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo. ¿Qué quieren? Pues que haya represión, y no va a haber”.

El pasado miércoles, en referencia a las manifestaciones violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que no va a caer “en ninguna provocación, como muchos quieren, como antesala del Mundial” de futbol, porque “no somos Díaz Ordaz”.

Subrayó que los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado, “tienen toda la atribución para llegar a acuerdos (con los maestros), y si no se puede por temas presupuestales, tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir. En caso de que tengan alguna duda, me buscan, pero ahí está la mesa de diálogo abierta”.