MC exige al INE frenar actos anticipados y acusa a Morena de ‘corromper’ la elección de 2027

Movimiento Ciudadano llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a intervenir de inmediato para frenar los actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027 y acusó a Morena de estar “corrompiendo” el proceso electoral al promover anticipadamente a sus aspirantes, conducta que, afirmó, también ha sido replicada por PRI y PAN.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, anunció que presentará un punto de acuerdo el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, para exhortar al INE a implementar una estrategia nacional de monitoreo, vigilancia y fiscalización preventiva con el fin de detectar posibles actos anticipados de precampaña y campaña, así como irregularidades en el uso de recursos durante los procesos internos de los partidos.

La legisladora aseguró que su partido no incurrirá en actos anticipados de campaña y sostuvo que mantendrá la misma conducta que, dijo, siguió durante la contienda presidencial.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3036 del 16 de julio del 2026

“Nosotros no vamos a violar la ley. Así como lo hicimos en la campaña presidencial, con el ejemplo demostramos que no hicimos actos anticipados de campaña, no gastamos de más y reportamos todos los gastos que teníamos. Vamos a seguir haciendo lo mismo”, declaró.

🗳️📌 PIDEN AL INE QUE SE PONGA A CHAMBEAR CONTRA LAS CAMPAÑAS ADELANTADAS



Laura Ballesteros anunció un exhorto para que el INE vigile y sancione posibles actos anticipados de campaña.



La diputada de Movimiento Ciudadano acusó que Morena y sus aliados ya utilizan las llamadas… pic.twitter.com/LYzzsv7z5s — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 16, 2026

Ballesteros acusó a Morena de adelantar actividades proselitistas y sostuvo que esa conducta provocó que PRI y PAN también comenzaran a promover a sus aspirantes.

“Morena hace una provocación de este tipo adelantando anticipadamente los actos de campaña y entonces el PRI y PAN también salen con sus anuncios de sus coordinaciones”, señaló.

La emecista agregó que el próximo miércoles presentará un exhorto para que el INE active de inmediato los mecanismos de supervisión, evaluación y sanción frente a los actos anticipados de campaña.

“Vamos a estar presentando una exigencia al INE, a través de un exhorto aquí en la Cámara de Diputados, para que active de manera inmediata los mecanismos de supervisión, evaluación y sanción para los actos anticipados de campaña”, indicó.

La diputada sostuvo que la ciudadanía demanda mejores gobiernos y acusó a Morena de “corromper el proceso electoral” al promover anticipadamente a sus perfiles.

“La respuesta de Morena es corromper el proceso electoral para llegar al gobierno. ¿Cómo le puedes exigir a un gobierno que no sea corrupto si estás siendo corrupto para poder llegar? Nosotros no lo vamos a permitir”, afirmó.

Respecto al marco legal vigente, Ballesteros consideró que no se requieren nuevas reformas, sino que el INE haga valer las atribuciones con las que ya cuenta.

“Se necesita que el INE se ponga a hacer su trabajo”, expresó.

Además, acusó a una mayoría del Consejo General del organismo electoral de proteger a Morena.

“Si la mayoría que está en el Consejo General sigue protegiendo a Morena de manera facciosa, va a ser imposible que la ley se aplique”, sostuvo.

La propuesta de Movimiento Ciudadano plantea que el Consejo General del INE, a través de la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en coordinación con los organismos públicos locales electorales, implemente una Estrategia Nacional de Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Preventiva rumbo a los procesos electorales de 2027.

Asimismo, propone reforzar el monitoreo de eventos públicos, recorridos, asambleas, propaganda, publicidad en plataformas digitales, redes sociales y demás actividades que puedan generar un posicionamiento político-electoral anticipado, preservar las evidencias de posibles irregularidades e iniciar los procedimientos correspondientes cuando existan indicios de infracciones.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL