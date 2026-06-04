CNTE escala protesta: destroza oficina de SEP

MANIFESTANTES rompen los vidrios de una caseta con un mazo, ayer, en la sede de la colonia Xoco.

Sin compromiso para regresar a otra mesa de diálogo con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró su tercer día de movilizaciones en la Ciudad de México con protestas en tres sedes públicas, daños en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y una nueva discusión interna sobre la ruta de sus próximas acciones.

Mientras se desarrollaba un encuentro a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), los contingentes de maestros mantuvieron acciones de presión en distintos puntos de la capital.

Un grupo permaneció en la sede principal de la SEP; otro acudió a las oficinas centrales del ISSSTE, en Buenavista, un tercero acompañó la negociación en la colonia Juárez, y por la mañana, integrantes de las secciones 9 de la Ciudad de México y 14 de Guerrero bloquearon el acceso principal de la oficina de la Secretaría de Educación, localizada en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

En ese punto, un grupo de personas enmascaradas golpeó rejas, puertas y vallas del complejo con herramientas, mazos y tubos metálicos. Después de varios intentos, algunos manifestantes entraron al inmueble por una zona protegida con estructuras de contención.

Dentro del predio, dañaron ventanas y puertas de cristal, señalamientos y una caseta vinculada con equipo de emergencia, además de accionar extintores y generar humo en el área. Sólo personal de seguridad permaneció en la sede de la SEP debido a que desde temprano las autoridades avisaron al equipo administrativo que abandonaran el lugar como previsión ante la protesta magisterial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó que dos policías auxiliares que resguardaban las instalaciones recibieron atención médica por desmayo y lesiones menores (presuntamente por inhalación de humo y gas), lo que provocó que fueran trasladados a un hospital para recibir atención médica. Tras cerca de 20 minutos dentro del complejo, los participantes se retiraron del sitio.

La protesta afectó la circulación en la zona y provocó cierres en negocios. Otro punto de concentración fue en el ISSSTE, donde la CNTE señaló que las oficinas cumplen funciones administrativas, por lo que no escalaron las protestas.

SIN AVANCES. En tanto, la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE salió ayer de Gobernación sin alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro, después del encuentro con su titular, Rosa Icela Rodríguez; el de la SEP, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, y dejó la respuesta formal sujeta a la discusión interna, además de que mantuvo como eje de su demanda la instalación de una mesa de diálogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras el encuentro, Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, colocó la reunión directa con la mandataria federal como el punto que definirá la ruta del movimiento.

“Venimos por una respuesta a una pregunta específica: ¿nos atenderá o no nos atenderá la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? En ningún momento dijeron que sí nos atenderá, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí, ni no”, dijo.

También sostuvo que la falta de una respuesta puntual dejó sin acuerdo la continuidad del diálogo con los funcionarios presentes: “Ya no hay fecha para reunirnos con ellos. No hay acuerdo”.

Respecto a las presentadas por las dependencias federales para atender dos de las principales demandas del magisterio, aclaró que esos materiales aún no tienen aval de la organización: “Estos documentos no han sido leídos, ni analizados, mucho menos aprobados”.

La representación magisterial informó que revisará los documentos en sus instancias internas antes de fijar una definición pública: “En cuanto termine nuestra Asamblea Nacional, convocada esta misma tarde, tendremos una posición”.

Como parte del reclamo político, integrantes del magisterio insistieron en que la petición de una reunión con Sheinbaum responde a compromisos planteados durante su campaña presidencial. “Fue ella quien dijo que derogaría la ley del ISSSTE”, señalaron ante los docentes reunidos afuera del Palacio de Cobián.

Desde antes del encuentro, Frausto Orozco había advertido que la contestación sobre la posible mesa con la mandataria federal definiría su permanencia en el diálogo.“No es un capricho, es una necesidad”. También fijó el margen de la negociación al señalar que “si la Presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo entonces no habrá más que discutir”.

Representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora responsabilizaron a la administración federal y al Gobierno de la Ciudad de México por la seguridad de quienes participan en las protestas.

La representación magisterial informó al salir de Segob que los contingentes localizados en Buenavista y Avenida Universidad regresaron hacia el campamento instalado en calles del Centro Histórico, mientras la definición de las siguientes acciones quedaba en manos de la Asamblea Nacional Representativa.