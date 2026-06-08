‘No vamos a caer’: Sheinbaum al acusar provocación a Gobierno para reprimir

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que hay grupos que intentan provocar al Gobierno para que éste reprima manifestaciones que asedian al Mundial, como la que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), situación ante la cual aseguró que su administración no va a “caer” y se buscarán los mecanismos para llegar a resoluciones pacíficas.

Al ser consultada durante su conferencia matutina hasta qué punto su gobierno cederá ante las protestas que mantendrá la Coordinadora, aseguró que hay algunos grupos -y que no son de docentes- que buscan presionar al Gobierno para que “la nota” sea una represión del gobierno contra el magisterio, lo cual sostuvo que no ocurrirá.

“Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea que el gobierno de México reprime a maestros. Eso es lo que están buscando. Eso no lo van a tener… Viene el 10 de junio también, que también es un escenario especial para que haya provocación, pero no vamos a caer en provocaciones. No vamos a caer”, aseguró.

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La mandataria mencionó que se trabajará para que la justa deportiva que este jueves recibe el país se lleve en condiciones de paz.

“Y también vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquilo… Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración. No hay ningún problema”, dijo.

Pidió esperar a que haya avances con las mesas de negociación que se han mantenido entre autoridades y los docentes inconformes.

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FGR