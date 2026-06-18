Cuerpos de pareja estadounidense, desaparecida en CDMX, son localizados en fosa en La Marquesa

Autoridades localizaron dos fosas clandestinas en la zona de La Marquesa, donde fueron hallados cuatro cuerpos con huellas de violencia, y dos de estos fueron identificados como los ciudadanos mexicoamericanos Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado 20 de mayo tras acudir a una reunión de negocios en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

El hallazgo se produjo como resultado de un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la de la Ciudad de México y autoridades federales.

Las dos fosas clandestinas fueron ubicadas en los parajes conocidos como Valle del Silencio y Valle de los Venados, dentro de la comunidad de San Pedro Atlapulco, una zona forestal perteneciente al municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México.

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De acuerdo con los reportes oficiales, los cuerpos fueron encontrados a menos de un metro de profundidad en un área situada detrás de varias cabañas turísticas, un sitio frecuentado por visitantes debido a su cercanía con el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido popularmente como La Marquesa.

Las víctimas presentaban indicios de violencia, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con delincuencia organizada, secuestro y homicidio.

La localización de las fosas fue resultado de un despliegue coordinado en el que participaron más de 100 elementos de distintas corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Las labores de búsqueda incluyeron recorridos terrestres, rastreos especializados y trabajos de inteligencia derivados de la investigación por la desaparición de la pareja mexicoamericana.

Además de los dos cuerpos vinculados con Zafar Mawani y Guillermo Hidalgo, en la segunda fosa fueron encontrados los restos de otras dos personas que, según reportes preliminares, podrían ser ciudadanos de origen keniano.

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, de 57, habían vivido durante años en Chicago, Estados Unidos, antes de establecerse en México.

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FGR