Ceci Flores reporta crematorio clandestino con más de 16 fosas en Lagos de Moreno

La madre buscadora Ceci Flores reportó el hallazgo de un presunto centro de adiestramiento y crematorio clandestino en un predio ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco, donde integrantes de colectivos localizaron más de 16 fosas con restos calcinados.

Integrantes de Madres Buscadoras de Jalisco y Madres Buscadoras de Sonora acudieron al predio para realizar labores de búsqueda. De acuerdo con Ceci Flores, al llegar encontraron una escena reciente, pues el sitio todavía desprendía humo.

“Me da gusto que muchos regresarán a casa pero me duelen las formas”, expresó Ceci Flores tras informar el hallazgo en redes sociales.

Ceci Flores señaló que el predio se ubica en una brecha que conduce al poblado de Plan de los Rodríguez. En un video difundido desde el lugar, mostró un área con restos calcinados, fragmentos óseos, llantas quemadas y puntos donde, según su testimonio, había indicios de cuerpos enterrados y también sobre la superficie.

“Como pueden ver, este es el crematorio. Está lleno de restos calcinados. Todavía no les dimos tiempo de que lo sacaran, todavía estaba humeando cuando llegamos”, dijo Ceci Flores durante el recorrido.

Durante la grabación, la buscadora Ceci Flores afirmó que el sitio aún conservaba olor a quemado y mostró lo que describió como un cráneo dentro del predio. También señaló que las llantas localizadas en el área formaban parte de la evidencia que, a su juicio, apunta al uso del terreno para calcinar cuerpos.

“Esto es terriblemente impresionante para una madre estar encontrando este lugar, es terrible”, declaró Ceci Flores ante las imágenes captadas en Lagos de Moreno.

Los colectivos pidieron a las autoridades procesar el lugar de manera digna y exhaustiva, con levantamiento adecuado de indicios y acompañamiento para continuar los trabajos de búsqueda en la zona.

Ceci Flores sostuvo que la dimensión del terreno impedía conocer de inmediato cuántos días tomarían las labores. “No sabemos por cuántos días estemos aquí. Es un lugar muy grande”, indicó en el video.

Hasta ahora, la información pública sobre el caso proviene de los reportes difundidos por la activista y madre buscadora. La Fiscalía de Jalisco no se ha pronunciado sobre el procesamiento o hallazgo del predio.

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FGR