Ceci Flores aún no sabe si restos hallados son de su hijo; mal estado dificulta análisis de ADN

La madre buscadora Ceci Flores aclaró que, a cinco días de haber encontrado los restos de quien, se presume, podría ser su hijo Marco Antonio, aún no cuenta con resultados concluyentes que apoyen esta afirmación, pues, lamentó, el estado en el que las piezas óseas fueron halladas dificultan su análisis.

A través de un mensaje en video publicado en sus redes sociales, Flores Armenta respondió a los mensajes de personas quienes le han preguntado cómo han avanzado las investigaciones para acreditar la identidad de los restos óseos cuyo hallazgo reportó el martes, tras una jornada de búsqueda en el área rural de Hermosillo.

Mensaje de Ceci Flores, donde anunció el hallazgo de quien podría ser su hijo Marco Antonio. ı Foto: Captura de pantalla

Al respecto, la madre buscadora aclaró que, hasta el momento, no se ha acreditado que estos restos, efectivamente, pertenezcan a su hijo.

Explicó que lo anterior responde a que el estado en el que fueron halladas las piezas óseas, con varios años de descomposición, ha dificultado los análisis de ADN, lo cual, a su vez, retrasa la verificación de identidad.

“He estado en la Fiscalía estos días. Me han estado dando la información de por qué no se ha podido sacar el ADN de los huesos. De verdad están muy, muy, muy desgastados, muy descalcificados”, explicó Ceci Flores.

“Yo sé la magnitud del problema: que unos restos permanezcan a la intemperie por tantos años provoca que se vayan descalcificando, se van desgastando y es muy difícil la identificación”, abundó la madre buscadora.

Tras una reunión con la Fiscalía de Sonora, Ceci Flores informó que la identificación de los restos que serían de su hijo sigue sin resultados concluyentes de ADN.



Explicó que las condiciones en que fueron encontrados han complicado el análisis.pic.twitter.com/PTNRioQa8X — Azucena Uresti (@azucenau) March 29, 2026

A pesar de estas dificultades, Ceci Flores reconoció que la Fiscalía de Sonora ha estado “haciendo un buen trabajo”, y aseguró que esperará lo que sea necesario para que la institución concluya la labor de identificación.

“Vamos a esperar, no voy a perder la fe, voy a seguir de pie, voy a seguir en la lucha y no voy a descansar hasta que por fin me puedan entregar los restos de Marco Antonio”, concluyó Ceci Flores.

El martes 24 de marzo, Ceci Flores compartió un mensaje en redes sociales en donde destacó que localizó los restos de su hijo Marco Antonio, desparecido desde 2019, si bien admitió que aún faltaba la confirmación por parte de las autoridades.

La Fiscalía de Sonora publicó un comunicado sobre el hallazgo, y aseguró que envió los restos a los laboratorios centrales de Servicios Periciales, para que fueran investigados por “especialistas en criminalística, antropología forense, genética y medicina legal”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am