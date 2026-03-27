López Rabadán destaca que en crisis de desaparecidos labor como la de Ceci Flores, ‘es ejemplo de resilencia’

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputada Kenia López Rabadán, destacó la importancia del Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas presentado por el Ejecutivo Federal. Señaló que, además la labor de familiares que han logrado encontrar a sus seres queridos, como es el caso de Ceci Flores, “es ejemplo de resiliencia y esperanza para todo el país”.

Dijo que de las más de 130 mil personas desaparecidas desde 2006, solo 3 mil 869 carpetas de investigación han sido abiertas, lo que evidencia una impunidad estructural superior al 99%, según el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Asimismo recordó que del total de registros: 394 mil 645 personas han estado reportadas como desaparecidas; 132 mil 532 registros aún continúan activos y 46 mil 742 personas carecen de datos suficientes para su localización.

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Aspectos de una manifestación por personas desaparecidas ı Foto: Cuartoscuro

López Rabadán subrayó la necesidad de asignar más recursos al Centro Nacional de Identificación Humana, creado en 2022, y de involucrar a colectivos y familias en los procesos de búsqueda.

“Cada desaparecido en México tiene un rostro, una historia, una familia. Debemos dar certeza desde las instituciones para que cada persona sea buscada y, en lo posible, encontrada con vida”, afirmó.

La diputada ofreció una conferencia de prensa en San Lázaro para explicar el contenido de la minuta remitida por el Senado de la República y actualizar sobre la situación de las personas desaparecidas en el país.

Precisó que el documento enviado por el Senado se titula: Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.

Sin embargo, aclaró que el título es incorrecto, ya que la minuta solo contempla reformas a los artículos 115, 116 y 134, y no incluye modificaciones a la figura ni a los plazos de revocación de mandato.

La minuta fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, que tendrán cinco días para analizar y dictaminar el documento, con la intención de que la discusión en comisiones ocurra tentativamente el 7 de abril, y en el Pleno el 8 o 9 de abril.

López Rabadán enfatizó que la discusión sobre revocación de mandato ya no será materia de esta Cámara revisora, y calificó el error en el título de la minuta como una falta de técnica legislativa, sin intencionalidad política.

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MSL