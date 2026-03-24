Ceci Flores localiza restos de su hijo en fosa de Sonora: ‘siempre supe que te encontraría’

Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció el hallazgo de los presuntos restos de su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019, en una fosa localizada en Hermosillo, Sonora.

“Hoy localicé a mi niño”, informó la madre buscadora en la red social X, donde detalló que el hallazgo ocurrió en una zona desértica en inmediaciones de la carretera 26.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”, escribió.

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cehr