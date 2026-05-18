Entran sujetos a casa y asesinan a familia poblana, incluido un bebé

Un grupo armado entró a un domicilio en Tehuitzingo, asentado en la región mixteca de Puebla, y asesinó a una familia de 11 personas. Entre las víctimas está un recién nacido.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó el homicidio múltiple de 10 personas, aunque más tarde la Fiscalía estatal reportaría 11.

“La Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen un despliegue operativo, así como labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables”, indicó.

El Dato: La Fiscalía de Puebla considera que los indicios balísticos de armas calibre .22 y .9 milímetros hace pensar que el crimen no fue cometido por un grupo criminal.

Reportes locales refirieron que, durante la madrugada de este domingo, los sicarios arribaron al hogar de sus víctimas, en la comunidad de Texcalapa, y abrió fuego en contra de éstas.

Cuando llegaron los cuerpos de emergencia sólo encontraron con vida a una mujer, a quien le dieron los primeros auxilios y subieron a una ambulancia, aunque falleció en su traslado al hospital.

En entrevista con medios de información, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Francisco Sánchez González, mencionó que, la dependencia a su cargo recibió el reporte alrededor de la 1:55 horas del domingo, por lo que las autoridades se movilizaron para atender la emergencia.

386 masacres registró la organización Causa en Común

El funcionario local explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen estaría, presuntamente, relacionado con una disputa familiar. Asimismo, afirmó que reforzarán la seguridad en la zona.

“A partir de ese momento se trasladó el director de la Policía Estatal para reforzar el área. También nos coordinamos con personal de la Sexta Región Militar y de hecho también el general (Juan Ernesto) Estrada se encuentra en el lugar.

“Vamos a reforzar la presencia en la zona y, al igual que la fiscalía, nosotros también estamos en la misma línea de que al parecer es un tema familiar, pero estamos recabando la información”, dijo.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Puebla, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, indicó que abrió una carpeta de investigación y levantó los cuerpos de las víctimas, además llevó a cabo inspecciones ministeriales y otras actuaciones para esclarecer los hechos, así como para identificar a cada una de las personas ultimadas.

457 homicidios registra Puebla en el primer cuatrimestre del año

A través de un comunicado, señaló que el personal de la Policía Municipal acudió al inmueble donde ocurrieron los hechos, luego de que un ciudadano observó a personas aparentemente sin signos vitales en el lugar, por lo cual hizo una solicitud de apoyo.

En un mensaje a medios locales, la fiscala refirió que, tras recibir el reporte, personal de la institución ministerial se trasladó al lugar para hacer el levantamiento de cuerpos y hasta el momento la principal línea de investigación es que fue un asunto familiar el que originó la masacre.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, dijo, en entrevista con medios.

Más tarde, Pastor Betancourt refirió en entrevista con Milenio Televisión que la principal línea a seguir en este caso está relacionada con un posible conflicto por unos terrenos y serían 11 las víctimas, entre ellas tres infantes, uno de ellos de menos de un año.

De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2020 a la fecha las autoridades poblanas han registrado 64 homicidios culposos y dolosos en Huitzilingo.

Los reportes muestran que en 2022 hubo 10 asesinatos, cifra que aumentó un año después a 15 y ésta se mantuvo en 2024. Tras ello, este tipo de delitos disminuyeron en 2025 al registrarse sólo seis, pero ahora, con este multihomicidio, se superó la cifra de hace cuatro años.

HOMICIDIOS REPORTADOS ı Foto: Especial

LAS RESPUESTAS. Entre las primeras reacciones, el PRI condenó los asesinatos y expresó la urgencia de respaldar a los presidentes municipales, devolver los recursos a los municipios y fortalecer las capacidades locales de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla, entre ellos una menor de edad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con sus familiares y seres queridos ante este crimen atroz que enluta a toda una comunidad y vuelve a exhibir la grave crisis de violencia que azota al país.

“Mientras los delincuentes avanzan, las y los alcaldes enfrentan solos esta crisis, sin recursos ni respaldo suficiente para proteger a sus comunidades. En el PRI insistimos: es urgente respaldar a los presidentes municipales, devolver recursos a los municipios, fortalecer las capacidades locales de seguridad y construir una estrategia que sí dé resultados. Queda claro que mientras Morena, un narcopartido, siga gobernando con omisión e incapacidad frente al crimen, no habrá paz para los mexicanos”, señaló el partido tricolor en sus redes sociales.

De igual forma, la diputada federal del PAN Genoveva Huerta consideró que urgen investigaciones serias para determinar si realmente el móvil de la masacre fue un conflicto familiar.

“Cuando hay armas, violencia extrema y ejecuciones múltiples, también estamos hablando de descomposición social, presencia del crimen organizado y una delincuencia que crece sin control en todo el país. México no puede normalizar las masacres”, dijo.

De acuerdo con el informe titulado Galería del horror, atrocidades y eventos de alto impacto, que realiza la organización Causa en Común, en los tres primeros meses de este año se han documentado en el país 75 masacres; es decir, un promedio de cinco asesinatos de dos o más personas cada seis días. En 2025 se reportaron 386 masacres, en promedio más de una cada día.