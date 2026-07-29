Cynthia Klitbo vs Aldo Rendón; así fue la pelea que tuvieron en La casa de los Famosos | VIDEO

Cynthia Klitbo y Aldo Rendón tuvieron una pelea en La Casa de los Famosos

Los conflictos en La Casa de los Famosos México ya están comenzando a surgir y el primero fue entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón, quienes tuvieron una fuerte discusión durante la prueba por el presupuesto semanal.

Todos los habitantes de la casa tienen que pedalear en una bicicleta estática y si consiguen el mayor número de kilómetros recorridos, entonces tendrán derecho al presupuesto completo, pero si no logran la meta les toca la mitad y por lo tanto podrán comprar menos comida.

En la dinámica que están siguiendo es que todos se están turnando para pedalear cierto número de kilómetros, y establecieron horarios para lograr el reto.

Así fue la pelea de Aldo Rendón y Cynthia Klitbo

Todo comenzó porque Cynthia Klitbo le reclamó a Aldo Rendón que no estaba en la zona del juego para tomar su tuno en la bicicleta.

Sin embargo, Aldo le dijo que no le tocaba a él, que le faltaban 30 minutos para hacer su relevo en el desafío.

Aldo fue cerciorarse de que no siguiera él y fue a hablar con Yanet García para preguntarle que cuánto tiempo le faltaba para terminar su horario en la bici, a lo que la conductora y modelo le dijo que le faltaba un rato.

Esto desató el enojo de Aldo y se lanzó contra Cynthia y le dijo: “Yanet se acaba de sentar, entonces por qué estás ching... Todavía falta (Ernesto) Laguardia, me falta media hora”.

me fui un segundo y el aldo y cynthia ya se andan peleando 🤭👀#lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/luCC97HUG6 — salvatore brothers (@nextokidr4uhl) July 30, 2026

Cynthia le contestó que porque ella estaba vigilando el orden en el que iban a pasar.

Aldo se fue enojado del lugar y Cynthia también dijo que ella no se quería pelear con él y que estaba bien.

Mientras el estilista se iba le dijo a la actriz que entonces por su culpa no iban a comer y que no iba a estar pedaleando, a lo que la villana de telenovelas le respondió: “Pues si tragas un ching”.

El momento de la pelea entre Aldo Rendón y Cynthia Klitbo ı Foto: Redes sociales

Se reconcilian minutos después

Aldo volvió enojado y señaló que Cynthia Klitbo solo le gritó por gritarle y que eso a él no le gusta. Aldo se puso a pedalear después de la discusión y cuando llegó la actriz ya se disculparon ambos.

El estilista le dijo a la villana que ella está en un modo de querer molestar a todos y que él también se enoja y se enciende.

“Respira porque si no vives atacada a los pend...”, le dijo el experto en moda a la actriz para decirle que se relaje.

Aldo le pide disculpas a Cynthia por haberle gritado en la discusión que tuvieron pero le dice que es muy chingativa y que por eso explotó porque ella no captó su comentario en broma.



Ya son amigas de nuevo y ya se aman 🩵🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/JJJtMf0ZF2 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 30, 2026

Aseguraron que ellos no podían estar peleados porque son del mismo cuarto y se dieron un beso en la mano y en la mejilla.

Los fans creen que este momento Aldo lo usará en la próxima nominación contra Cynthia, ya que esta semana la actriz está inmune y nadie puede votar por ella.

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