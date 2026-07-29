Cynthia Klitbo vs Aldo Rendón; así fue la pelea que tuvieron en La casa de los Famosos | VIDEO

Los conflictos en La Casa de los Famosos México ya están comenzando a surgir y el primero fue entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón, quienes tuvieron una fuerte discusión durante la prueba por el presupuesto semanal.
Todos los habitantes de la casa tienen que pedalear en una bicicleta estática y si consiguen el mayor número de kilómetros recorridos, entonces tendrán derecho al presupuesto completo, pero si no logran la meta les toca la mitad y por lo tanto podrán comprar menos comida.
En la dinámica que están siguiendo es que todos se están turnando para pedalear cierto número de kilómetros, y establecieron horarios para lograr el reto.
Así fue la pelea de Aldo Rendón y Cynthia Klitbo
Todo comenzó porque Cynthia Klitbo le reclamó a Aldo Rendón que no estaba en la zona del juego para tomar su tuno en la bicicleta.
Sin embargo, Aldo le dijo que no le tocaba a él, que le faltaban 30 minutos para hacer su relevo en el desafío.
Aldo fue cerciorarse de que no siguiera él y fue a hablar con Yanet García para preguntarle que cuánto tiempo le faltaba para terminar su horario en la bici, a lo que la conductora y modelo le dijo que le faltaba un rato.
Esto desató el enojo de Aldo y se lanzó contra Cynthia y le dijo: “Yanet se acaba de sentar, entonces por qué estás ching... Todavía falta (Ernesto) Laguardia, me falta media hora”.
Cynthia le contestó que porque ella estaba vigilando el orden en el que iban a pasar.
Aldo se fue enojado del lugar y Cynthia también dijo que ella no se quería pelear con él y que estaba bien.
Mientras el estilista se iba le dijo a la actriz que entonces por su culpa no iban a comer y que no iba a estar pedaleando, a lo que la villana de telenovelas le respondió: “Pues si tragas un ching”.
Se reconcilian minutos después
Aldo volvió enojado y señaló que Cynthia Klitbo solo le gritó por gritarle y que eso a él no le gusta. Aldo se puso a pedalear después de la discusión y cuando llegó la actriz ya se disculparon ambos.
El estilista le dijo a la villana que ella está en un modo de querer molestar a todos y que él también se enoja y se enciende.
“Respira porque si no vives atacada a los pend...”, le dijo el experto en moda a la actriz para decirle que se relaje.
Aseguraron que ellos no podían estar peleados porque son del mismo cuarto y se dieron un beso en la mano y en la mejilla.
Los fans creen que este momento Aldo lo usará en la próxima nominación contra Cynthia, ya que esta semana la actriz está inmune y nadie puede votar por ella.
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