Museo Tamayo celebra 45 años con una mirada en el origen y lo contemporáneo

Recientemente, el Museo Tamayo cumplió 45 años de existencia y se puso un objetivo claro: “Buscar que se mantenga vigente como un museo de arte contemporáneo, abordando siempre temas urgentes y de actualidad, sin olvidar su origen y su historia”, dijo a La Razón su directora Andrea Torreblanca.

“Ser un museo de arte contemporáneo no sólo significa traer las nuevas tendencias o lo que está de moda, sino abordarlo mirando hacia el pasado, hacia la arqueología de este pasado y presentando estos diálogos, entre lo moderno, lo contemporáneo y lo histórico”, compartió.

Bajo ese objetivo, mañana inaugura tres exposiciones: Tamayo Horizontes, Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México y Con todo y mi tristeza. Fátima Rodrigo. La primera exhibición comparte una mirada íntima a la obra del impulsor del museo.

Sandías (1968), del creador oaxaqueño. ı Foto: Museo Rufino Tamayo

“Nos interesaba que esta exposición fuera una mirada íntima hacia el artista, presentar este tamaño universal. Está mirando no sólo el cuerpo, el retrato y el paisaje, sino también abordando la experimentación a través de texturas, de fotografías”, compartió Andrea Torreblanca.

Algunas de las piezas que se exhibirán son Hombre en rojo (1970) y Sandías (1968), pieza clave de la pintura mexicana.

“De Hombre en rojo hay dos obras con el mismo nombre. Nosotros tenemos una en la colección. Es muy interesante, porque presenta esta mirada más futurista; hay una relación importante de tamaño con la máquina, con la tecnología, con el futuro. Es ese color explosivo, rojo, que no tiene nada que ver con las Sandías, sino que es otro rojo que tiene que ver con el arte moderno”, destacó la directora.

Andrea Torreblanca explicó que los asistentes podrán ver cómo la idea del paisaje de Rufino Tamayo tenía distintas perspectivas y visiones —industrial, natural y urbano—, al igual que el retrato. “No son retratos naturalistas, sino que la figura se va fragmentando”, añadió.

Resaltó que esta exhibición demuestra cómo, conforme pasa el tiempo, Rufino Tamayo “adquiere más relevancia y no sólo por la pintura; es una figura que vuelve a ser vigente, tiene que ver con su pensamiento. Esta idea en la cual el arte tiene que ver mucho con este cruce de geografía, de pensamiento, de contextos culturales, políticos, en la manera de renovarse, ver lo nuevo, pero también siempre desde el pasado. Muchos artistas hoy en el arte contemporáneo están volviendo a una mirada hacia el pasado”, dijo.

Por su parte, Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México presenta más de 100 obras de 65 artistas, concebidas entre 1981, año de apertura del museo, y 1991, año del fallecimiento de Rufino Tamayo y del eclipse total de sol. “La intención es hacer una arqueología o etnología hacia esa década. Entender qué es lo que se estaba produciendo en ese momento de artistas que vivían y trabajaban en México en ese periodo”, explicó.

La directora del museo resaltó que también quisieron explorar este periodo, porque es la última década antes de “esa gran transición a nivel cultural y político que tiene que ver con la globalización. Es una época en la cual las bienales del arte empiezan a proliferar en todo el mundo”.

Se muestra cómo estos creadores se interesaban por el paisaje, lo arqueológico, lo prehispánico y lo mexicano con una investigación profunda. “Estas obras todavía no tienen esa mirada hacia la comercial”, dijo.

Una de las piezas que formará parte de la exhibición es El ojo olmeca, de 1982, de Yolanda Andrade. “Estas cabezas olmecas son muy emblemáticas, no sólo de la arqueología mexicana”, indicó.

Mientras que de Francis Alÿs se incluye una pieza poco exhibida. “Funcionó como una escultura que tiene el tamaño de un cuerpo, en la que también el artista hizo un performance”, indicó.

En el patio central estará Con todo y mi tristeza, de Fátima Rodrigo, quien retoma la estética de los programas televisivos. El público podrá interactuar con la pieza.

Exposiciones

Con todo y mi tristeza: del 10 de junio al 27 de septiembre Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México: del 10 de junio al 18 de octubre Tamayo Horizontes: del 10 de junio al 20 de septiembre