Así fue la entrada de Nando acompañado de ACZINO y Chuty en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

Nando fue el primero en entrar al ring de Supernova Génesis 2026 en la segunda pelea estelar de la noche en el evento de boxeo de influencers.

Nando sorprendió porque llegó retador desde su presentación, pues el venezolano quiere imponerse al youtuber y streamer mexicano, pues está dolido de la vez que los hizo sentir ajeno al país, pero Nando dice que él es más mexicano que Elabraham.

Así fue la entrada de Nado con ACZINO y Chuty

El venezolano salió con una bata negra y una capucha negra, pero atrás de él venía el poderío, los raperos y freestylers ACZINO y Chuty.

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Los dos dieron sus mejores rimas para acompañar a Nando en su caminata rumbo al ring. El momento que más llamó la atención fue cuando ACZINO se aventó una rima en la que mencionó a Cancerbero, uno de los raperos más reconocidos de Venezuela que murió asesinado.

¡RUIDO! 🎤🔥 NANDO ENTRÓ CON ACZINO & CHUTY.#SupernovaGenesis EN VIVO YA en nuestro canal de YouTube y a las 7PM en vivo solo en @NetflixLAT #troop pic.twitter.com/owDNLIMCkc — Supernova: Genesis (@supernovaboxing) April 27, 2026

“En México hay mando. Ciudad de México, ruido para Nando, porque estamos en la Arena Ciudad de México haciendo rimas con parapléjicos, haciendo que esto suene con éxito y como Carcerbero esto es épico”, fue la rima del rapero mexicano.

Por su parte, Chuty le tiró una rima para apoyar a Nando: “Esto es épico, la verdad que sí amigo, Nando ha conseguido subir al escenario a Chuty y al ACZINO. Hoy vete tranquilo porque el diablo está contigo, hermano ya sabes que aunque seas extranjero cuando termine esto te dirán te quiero. Aquí no importa si eres local o extranjero, lo que importa son los huev… y tu eres un guerrero”.

Para cerrar ACZINO le tiró la frase de: “Un mexicano nace donde se le da la gana”.

Pese a la extraordinaria entrada de Nando, ElAbraham le ganó por knockout técnico.