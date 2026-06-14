Pese a la lluvia, Danny Ocean reúne a miles de fans en el Jardín Pushkin; así se vivió el show | VIDEOS

Pese a la lluvia, Danny Ocean reúne a miles de fans en el Jardín Pushkin

El cantante venezolano Danny Ocean ofreció un concierto gratuito en el Jardín Pushkin, en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde miles de seguidores se dieron cita esta tarde para corear sus éxitos, a pesar de las condiciones climáticas adversas.

Pese a la lluvia, Danny Ocean reúne a miles de fans en el Jardín Pushkin

El espectáculo de este domingo de Danny Ocean, que en un principio se había previsto como algo pequeño, se convirtió en una fiesta multitudinaria en el Jardín Pushkin.

Pese a la intensa lluvia previa y a rumores de una cancelación, en punto de las 5:00 pm el cantante apareció en el escenario. El agua cedió para que los asistentes capitalinos pasaran una tarde llena de música y nostalgia.

En un video compartido por el propio Danny Ocean en su cuenta de Instagram, se aprecia a miles de personas coreando los temas del artista venezolano en el Jardín Pushkin. El artista agradeció a sus fans con un mensaje: “Gracias CDMX, la pasé ufff”.

Durante el concierto gratuito de este domingo, Danny Ocean interpretó algunos de sus temas más populares como “Me rehuso”, “Dembow” y “Mónaco”, vestido completamente de negro y con una gorra.

Su presentación se realizó desde una plataforma azul de aproximadamente cuatro o cinco metros de altura, lo que le permitió conectar visualmente con la multitud que lo acompañaba Jardín Pushkin.

Además de la música, el cantante Danny Ocean dedicó unas palabras especiales a sus seguidores mexicanos: “México, ustedes me han regalado las cosas más buenas que tiene mi proyecto”.

La frase fue recibida con aplausos y gritos de los miles de fans presentes, quienes, entre paraguas, gorras, sombreros y chamarras, luchaban por cubrirse de la lluvia que, aunque menos intensa que al inicio, aún empapaba sus rostros.

@tropicxsmedia 🌧️ Así fue el pop-up show de Danny Ocean en la Roma. A pesar de la lluvia, cientos de personas llegaron al Jardín Pushkin para verlo en vivo y acompañarlo durante todo el show. ♬ original sound - MEMES Y NOTICIAS

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