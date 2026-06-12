Shakira, la gran protagonista de la inauguración en el Azteca

La estrella colombiana Shakira fue la principal protagonista del espectáculo de inauguración del primer Mundial tripartita de la historia, el cuarto en el que la nacida en Barranquilla tuvo el honor de participar y deleitar son su voz y baile al público internacional.

Ayer lo hizo de nueva cuenta en el pletórico e histórico Estadio Azteca, donde los asistentes fueron testigos de una diversidad de oferta musical como nunca se había visto en una apertura del principal torneo de la FIFA.

Antes de que se le diera paso a la música, hubo un homenaje a las raíces prehispánicas con coreografías monumentales y figuras alusivas a la cultura mexicana, en una demostración de orgullo ante el mundo.

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Para marcar el arranque de Norteamérica 2026, Shakira se unió al compositor nigeriano Burna Boy para cantar “Dai Dai”, la canción oficial del certamen futbolístico más importante del orbe.

Pero México, uno de los tres anfitriones, estuvo representado en el show de apertura por grandes exponentes musicales, el primero de ellos Maná, que capturó la atención de los presentes con su clásico “Oye mi amor”.

Antes, la también mexicana Lila Downs protagonizó un muy breve espectáculo de ritmos tribales y una presentación del torneo en español y en inglés, para dar paso de inmediato a la parte musical.

Inmediatamente después, la multitud se rindió al ritmo de “Partidazo” del venezolano Danny Ocean en un verdadero show al aire libre.

Posteriormente, Belinda y Los Ángeles Azules, referentes de la cumbia mexicana, saltaron a la arena para interpretar “Por ella”, otra de las canciones oficiales del Mundial, seguidos de J Balvin, quien desfiló en un taxi amarillo, uno de los símbolos de la ciudad.

Luego llegó la esperada aparición de Shakira para poner el broche de oro a la primera de tres inauguraciones en este Mundial 2026, pues Canadá y Estados Unidos tendrán la suya cada uno este viernes, previo a sus debuts contra Bosnia y Herzegovina y Paraguay en las ciudades de Toronto y Los Ángeles, de manera respectiva.

Los anteriores temas de la estrella colombiana en la gran cita deportiva fueron “Hips Don’t Lie” (Alemania 2006), Waka Waka (Sudáfrica 2010) y La La La (Brasil 2014), por lo que después de una ausencia de 12 años regresó al gran certamen.

Después del espectáculo musical conformado por seis canciones, la reconocida actriz veracruzana Salma Hayek presentó a las 48 delegaciones participantes en el Mundial, cuyas banderas desfilaron por la cancha.

Pero antes de que México y Sudáfrica pusieran a rodar el balón faltaba que los asistentes escucharan “DNA”, el tema oficial del Mundial 2026, el cual fue interpretado por el tenor italiano Andrea Bocelli y la compositora surcoreana EJAE, quien saltó a la fama internacional el año pasado, tras el gran éxito de la película Las Guerreras del K-Pop, en la cual prestó su voz al personaje de Rumi para interpretar canciones como ‘Golden’ y ‘How It’s Done’.

Todavía faltaba por entrar en acción Alejandro Fernández, otro de los máximos referentes de la música nacional, para ser el encargado de cantar el himno de México, lo cual hizo momentos después de que la sudafricana Tyla interpretó el de su país.

Se trató de un momento emotivo e inédito, pues por primera vez en la historia de los Mundiales todos los jugadores de las dos selecciones (titulares y suplentes) se juntaron en un círculo en el centro del campo para interpretar juntos sus respectivos cantos patrios.

Luego llegó el momento que los aficionados esperaron por tres años y medio, desde que el 18 de diciembre de 2022 Lionel Messi y Argentina alzaron la Copa FIFA en Qatar, el arranque de la edición 23 del Mundial de futbol.

Este viernes, el público será testigo de otras dos inauguraciones, las de Canadá y Estados Unidos.

La primera contará con Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y William Price; mientras que en la segunda estarán Katy Perry, LISA, Tyla, Rema, Anitta Future.

Por su parte, Shakira volverá a aparecer en escena el próximo 19 de julio en el que será el primer show de medio tiempo en la historia de una final mundialista.

Junto con Madonna se unirá al grupo surcoreano BTS. El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de comisariar el gran espectáculo programado para llevarse a cabo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, una de las 11 sedes de Estados Unidos durante el torneo.

ESPECTÁCULO DIVIDE OPINIONES

Por Carlos Aguillón

AUNQUE la ceremonia inaugural del Mundial 2026 convirtió al Estadio Azteca en el centro de atención del planeta, en redes sociales las críticas aparecieron casi al mismo ritmo que los aplausos.

Uno de los comentarios que más eco tuvo fue el del cantante Erik Rubín, quien reaccionó a la participación de Danny Ocean con un escueto, pero contundente “¿Eso qué?”, publicación que rápidamente se viralizó y fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de desaprobación hacia parte del espectáculo.

La polémica también alcanzó a Lila Downs. La intérprete oaxaqueña fue cuestionada por dar parte de su mensaje de bienvenida en inglés, situación que generó cientos de comentarios de usuarios que consideraron que, al celebrarse la inauguración en México, el español debía tener un papel predominante.

La discusión creció especialmente porque Downs es una de las principales promotoras de las lenguas indígenas mexicanas.

En X, Instagram y Facebook abundaron los señalamientos sobre un espectáculo que varios aficionados calificaron de “básico”, “agringado” y con poca espectacularidad para un evento de alcance global. Algunos usuarios cuestionaron la falta de momentos sorpresa.