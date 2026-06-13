Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en ser incluida en el Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift durante la gala de inducción al Salón de la Fama de los Compositores, el 11 de junio, en Nueva York

Taylor Swift se convirtió en la mujer más joven jamás inducida al Salón de la Fama de los Compositores el jueves por la noche, a los 36 años.

“Fue instintivo. Nadie me enseñó a hacerlo”, dijo sobre la composición de canciones con una voz ronca que atribuía a gritar junto a las actuaciones de la noche y el histórico partido de la NBA del miércoles por la noche entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Contó a la sala sobre cómo su familia cambió de vida para mudarla de Pensilvania a Nashville, Tennessee, cuando era preadolescente. “Nunca podré expresar mi gratitud”, dijo la cantautora conteniendo las lágrimas — atribuyendo su sacrificio a su carrera.

Ofreció consejos a los jóvenes compositores: “Realmente tienes que priorizar lo que amas, hasta lo más profundo de tu ser. Porque lo vas a necesitar”.

Steven Spielberg presentó a Taylor Swift con un discurso sorpresa sobre el poder de la composición de canciones. “Hay algo innegable en cómo las canciones se imprimen en nuestras almas”, dijo, antes de centrar su atención en Swift. “De alguna manera Taylor nos conoce demasiado bien”, agregó el director de cine.

Swift comenzó su discurso reconociendo a Spielberg. “Por ejemplos como el de Steven, confié en mi imaginación”, dijo.

La cantante de la Generación Z, Sombr, inició el segmento de Swift interpretando “Cardigan” y “Dear John” delante de ella.

Taylor Swift ha traído nuevos ojos a la ceremonia de este año y, sin duda, ha marcado las tendencias contemporáneas de la música pop con su composición. Swift es la mujer más joven en ser incluida pero Stevie Wonder, que comenzó su carrera discográfica a los 13 años, fue el hombre más joven en ser incluido, según se anunció en el escenario.

Fue un momento destacado en una velada llena de ellos, donde se homenajeó a Taylor Swift, Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss, Christopher Tricky Stewart, Alanis Morissette, Kenny Loggins y más.

Sombr, Taylor Swift y Jimmy Jam el jueves 11 de junio, en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores, en Nueva York. ı Foto: AP

Una noche de celebración de compositores

Tamar Braxton abrió la gala en el Marriott Marquis Hotel de Nueva York con un tributo entusiasta a un nuevo miembro — el innovador compositor, productor y rapero de R&B Christopher Tricky Stewart — con una de las canciones más importantes por las que es conocido: “Single Ladies” de Beyoncé.

También es responsable de “Umbrella” de la cantautora Rihanna, “Touch My Body” de Mariah Carey y “Baby” de Justin Bieber.

Dallas Austin, compositor y productor conocido por su trabajo con Boyz II Men y Madonna, presentó a Stewart. “Piensa en ese catálogo”, dijo, enumerando esos discos que cambian el tiempo. “Esos son momentos culturales”, agregó.

Stewart agradeció a Dios, a su familia, a los artistas con los que ha trabajado y a sus mentores — haciendo un reconocimiento especial al productor musical ganador de un Grammy Antonio “L.A.” Reid y el icónico cantautor Babyface. “Quería ser como L.A. y Baby”, reflexionó.

Paul Stanley, de Kiss, en la gala del Salón de la Fama de los Compositores, el 11 de junio de 2026 ı Foto: AP

Los fundadores de Kiss, Simmons y Stanley —dos años y medio después de la despedida de la banda— también fueron reconocidos por sus clásicos del glam rock “Rock and Roll All Nite” y “I Love It Loud.” Billy Corgan, de The Smashing Pumpkins, versionó la primera, una introducción adecuadamente apasionada para la banda. Se le unió el vocalista de Goo Goo Dolls, John Rzeznik, para este último.

Simmons no estaba presente; Stanley dijo que tenía una emergencia familiar.

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