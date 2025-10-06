Selena Gomez comparte FOTOS de Taylor Swift en su boda con Benny Blanco

Selena Gomez y Taylor Swift tienen una de las relaciones más sólidas del mundo del entretenimiento, pues a través de los años han mostrado su complicidad, al tratar de acompañar a la otra en sus momentos más importantes.

En ese sentido, Taylor Swift no pudo faltar en la boda de Selena Gomez con Benny Blanco, que ocurrió el pasado 27 de septiembre y destacó por ser tan privada, que solo la novia pudo compartir las primeras fotos del esperado evento.

Selena Gomez comparte fotos con Taylor Swift en su boda

Ahora, fue la actriz de ‘Only Murders in the Building’ quien compartió nuevas imágenes de su boda, dedicando una publicación especial a su íntima amiga, la cantante de ‘Opalite’, a quien dedicó unas palabras por el estreno del álbum de la estrella pop.

"En honor a SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después! Te amo Taylor Swift, siempre y siempre", escribió la también cantante en su publicación en la plataforma de Instagram.

En el primer video, vemos a ambas muy emocionadas, Taylor haciendo ver lo bella que se veía su amiga como novia, riendo e impactada por el momento que estarían a punto de vivir, con Gomez llegando al altar.

En la foto que sigue, vemos posar a Taylor y Selena mientras beben en el sitio donde la novia se alistaba. La invitada llevaba su característico labial rojo y su cabello en un recogido elegante, combinado con un vestido color piel de encaje.

La tercera foto muestra un cambio en los atuendos de ambas, donde ahora la prometida de Travis Kelce lleva un vestido negro de corte a y escote de corazón. Se muestran muy emocionadas mientras se abrazan.

La última foto muestra una captura de pantalla de que Selena Gomez escucha el nuevo álbum de Taylor Swift, particularmente la canción ‘The Fate of Ophelia’.

El público en redes sociales celebró la amistad de años que tienen las famosas, pues se conocen desde hace más de una década y a través del tiempo, han sabido mantener su relación sin importar las circunstancias que las puedan rodear.

Selena Gomez and Taylor Swift over the years 🥺 pic.twitter.com/0nb6Y6OJY3 — jo (@fetishxsel) October 6, 2025