¿Taylor Swift plagió una canción de Luis Miguel? Sorprende por canción igualita a ‘Dos Enamorados’

Taylor Swift ha dado mucho de qué hablar con su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, que ha generado opiniones divididas. Uno de los señalamientos ha sido que la famosa ‘samplea’ algunas canciones de artistas como los Jackson Five o George Michael.

¿Taylor Swift le copió a Luis Miguel?

El público latinoamericano ha notado un parecido entre la canción ‘Opalite’ de Taylor Swift, que es la segunda de su nuevo álbum, con un tema de Luis Miguel llamado ‘Dos Enamorados’.

El público notó un parecido en el ritmo y melodía de ambos temas musicales, lo que generó todo tipo de opiniones en redes sociales al respecto, incluyendo a quienes acusaron a la famosa de copiarle al artista mexicano.

La canción de El Sol de México se remonta a los años 80, cuando los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos realizaron el tema que fue interpretado en América Latina por el reconocido artista y por el cantante Pedro Marín en España. Fue la versión de Luismi la que destacó con el paso de los años.

Por su parte la canción ‘Opalite’ de Taylor es un tema que según ella en entrevista, tiene su nombre por la gema de nacimiento de Travis Kelce. La canción sigue como una historia de amor feliz llega a darse después de una desilusión.

En el pasado, la artista admitió que le gustaba que la opalita está hecha por el hombre, como una forma de imitar al ópalo. De esta manera, la famosa menciona que es una metáfora de como la felicidad puede ser fabricada por el hombre.

Cabe mencionar que Taylor Swift o su equipo no han reaccionado a la polémica por su supuesta inspiración en la canción interpretada por Luis Miguel, quien también ha preferido mantenerse fuera de la polémica en redes sociales sin dar declaraciones al respecto.