Todas las referencias de Taylor Swift a Travis Kelce en su álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift ha vuelto a causar furor en la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl (TLOAS), su doceavo disco en el que se despide de su era como ‘poeta torturada’ para presentar una versión mucho más plena de ella misma.

En esta nueva etapa de su vida, Taylor Swift no ha desaprovechado la oportunidad para presumir su relación con Travis Kelce, con quien se comprometió hace apenas un par de meses, como lo revelaron juntos a través de una publicación en Instagram que hizo estallar las redes sociales.

Las referencias de Taylor Swift a Travis Kelce en TLOAS

Esta no es la primera vez que la cantante incluye al deportista en su arte, pues el año pasado ya le había dedicado ‘So High School’ que habla de un amor sincero y que la hace sentir más joven por lo fresco y real que es. También la canción ‘The Alchemy’ va para el ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

The Fate of Ophelia

Ahora, tras dos años de noviazgo podemos encontrar nuevos guiños al famoso a través de las canciones del reciente disco. Tan solo en el primer tema, ‘The Fate of Ophelia’, la famosa se llega a comparar con el personaje homónimo de Shakespeare, pero en esta ocasión, fue salvada de ahogarse por Travis.

“Podría haberme ahogado en la melancolía. Me sacaste de mi tumba”, afirma en otro momento de la canción, donde además deja ver como en sus anteriores relaciones no se sentía a salvo como en la actualidad.

Opalite

‘Opalite’ es otra canción que grita el nombre del famoso, pues la famosa confesó que dicha es la piedra de nacimiento de su prometido. “Nunca conocí a nadie como tú antes. Tuviste que crear tu propio sol, pero ahora el cielo es opalita”, dice la canción que habla de la felicidad fabricada por el hombre, su pareja.

Eldest Daughter

Más adelante, en la canción 'Eldest Daughter‘, Taylor admite que encontró el amor del que dudó en el pasado después de tantos fracasos. “Cuando dije que no creía en el matrimonio. Eso era una mentira [...] “Cuando me encontraste dije que estaba ocupada. Eso fue mentira”, canta.

Wi$h Li$t

También en la canción 'Wi$h Li$t' la famosa habla de la oportunidad de dejar de lado la riqueza para vivir una vida sencilla con el jugador de fútbol americano. “Solo te quiero tener a ti, tener un par de hijos y que todos se parezcan a ti”, dice en la canción.

"Pedí deseos a todas las estrellas. Por favor, Dios, tráeme un mejor amigo que sea atractivo. Creí haber acertado una vez, dos veces, pero no fue así. Me agarraste desprevenida. Espero conseguir lo que quiero, porque sé lo que quiero”, agrega en el tema.

Wood

Sin duda alguna, ‘Wood’ es la canción más explícita del disco. Si bien al inicio habla de la suerte, en un momento comienza a tener fuertes referencias sexuales que dejan ver la buena química que tiene con su pareja en ese aspecto.

Incluso, se autocensura al evitar decir ‘dickmatized’ que se refiere a sorprenderse por un miembro viril (de su pareja, claro). En ese sentido, la famosa dice ‘ah-matized’ simulando un gemido.

Algunas frases son “Su amor fue la llave que abrió mis muslos” o “la maldición sobre mí fue rota por tu varita mágica”. También hace referencia a su boda, al decir “chicas, no necesito atrapar el ramo para saber que una roca dura está en camino”.