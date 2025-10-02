Taylor Swift lanzará este viernes su nuevo álbum titulado The Life of a Showgirl, que está producido por Max Martin, Shellback y la propia artista estadounidense. Este disco sería el duodécimo de estudio.

Aquí te contamos a qué hora saldrá el nuevo álbum en México.

¿A qué hora sale el nuevo álbum de Taylor Swift: The Life of a Showgirl?

La famosa cantante Taylor Swift anunció desde agosto de 2025 que su nuevo álbum The Life of a Showgirl se estrenará el viernes 3 de octubre, a la medianoche, hora de Nueva York.

En México el disco se estrenará hoy a las 22:00 horas, y estará disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube.

El disco tendrá 12 canciones, haciendo referencia a que la producción es la duodécima en su carrera. Además, según comentó en el podcast New Heights, conducido por su prometido Travis Kelce, y su hermano Jason, estos serán los temas de The Life of a Showgirl:

“The Fate of Ophelia” “Elizabeth Taylor” “Opalite” “Father Figure” (cover de George Michael de 1987) “Eldest Daughter” “Ruin the Friendship” “Actually Romantic” “Wi$h Li$t” “Wood” “CANCELLED!” “Honey” “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Pero el lanzamiento de The Life of a Showgirl va más allá de las plataformas digitales, pues incluye funciones especiales en cines de al menos 50 países, incluyendo México. Estas proyecciones se realizarán del 3 al 5 de octubre y contarán con comentarios de Taylor Swift, el estreno mundial del videoclip de “The Fate of Ophelia” y versiones karaoke de las nuevas canciones.

Según el portal especializado Deadline, se calcula que sólo en Estados Unidos estas exhibiciones podrían generar entre 30 y 50 millones de dólares en ingresos para la cantante.

Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition

Taylor Swift también causó revuelo entre sus fans al anunciar en redes sociales que en las tiendas de la cadena Target se podrá adquirir el álbum The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition en Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl. Es decir, se venderá una edición especial en vinil color rosa con glitter.

La cantante agregó que sólo algunas tiendas abrirán a medianoche el 3 de octubre, cuando salga el disco, y que habrá venta hasta agotar existencias.

“Sé el primero en conseguir The Life of a Showgirl: The Crowd is Your King Edition en Summertime Spritz Pink Shimmer Vinyl solo en @target a partir del 10/3. Tiendas seleccionadas abren a medianoche. Mientras duren existencias”, escribió Taylor, acompañado de un breve video promocional.