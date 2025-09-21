Preventa y cines para ‘The Official Release Party of a Showgirl’, estreno del álbum de Taylor Swift

Taylor Swift anunció hace varias semanas el próximo estreno de The Life of a Showgirl, su nuevo álbum musical y para celebrar su estreno el próximo 3 de octubre, habrá una proyección en cines de The Official Release Party of a Showgirl.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift lleva su música a los cines, pues ya en el pasado estrenó el exitoso documental de The Eras Tour. Ahora, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas del evento de estreno de The Life of a Showgirl desde México.

¿Dónde y cuándo será The Official Release Party of a Showgirl?

La proyección de este especial se realizará en miles de pantallas a nivel internacional. Las fechas estimadas para verlo es entre el 3 y el 5 de octubre, aunque se estima que podría llegar a algunos países a lo largo del mes de octubre.

Si bien AMC Theatres será el encargado de liderar entreno en sus 540 salas en Estados Unidos, también distribuirán a otras cadenas como Cinemark y Regal en Estados Unidos, Cineplex en Canadá, y Cinépolis y Cinemex en México.

Preventa de The Official Release Party of a Showgirl

Si bien en Estados Unidos los boletos ya están a la venta, esto no ocurre en todos los países. En México, se espera que se puedan comenzar a comprar desde el martes 23 de septiembre.

Mientras nos recuperábamos del simulacro del sismo, Cinépolis (México) ya compartió la historia de Taylor Swift de The Official Reléase Party of a Showgirl. pic.twitter.com/91VYF6JSdx — mau ✨🚀🇲🇽 (𝑻𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓'𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏) (@maucitogd) September 19, 2025

¿Qué habrá en el estreno de The Life of a Showgirl en cines?

Fue a través de las redes sociales que Taylor Swift anunció The Official Release Party of a Showgirl. En ese sentido, reveló los detalles de lo que incluirá el evento que se replicará en varios cines alrededor del mundo.

La artista destapó que los asistentes disfrutarán de contenido exclusivo: “Vas a ver el estreno mundial exclusivo del vídeo musical de mi nuevo single ‘The Fate of Ophelia’, junto con imágenes nunca antes vistas detrás de las escenas de cómo lo hicimos, corte por corte, explicaciones de lo que inspiró esta música, y los nuevos vídeos con letra de mi nuevo nuevo álbum The Life of a Showgirl“, señaló.

“Parece que es hora de cepillar ese traje de Eras Tour o chaqueta naranja... Las entradas están a la venta ahora. Bailar es opcional pero te animamos a hacerlo”, describió la cantante americana. El público a nivel internacional se encuentra ansioso de volver a los cines para ver a Taylor Swift en la pantalla grande.