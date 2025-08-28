Travis Kelce y Taylor Swift quieren romper un récord histórico que ostenta Lionel Messi después de comprometerse

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron que pronto darán un paso muy importante en su relación amorosa convirtiéndose en esposos, pero lo que ellos no saben es que esta noticia generó revuelo en todas las redes sociales y podrían romper un récord que actualmente tiene Lionel Messi.

Después de dos años de relación entre el jugador de los Kansas City Chiefs y la cantante estadounidense, la pareja compartió en su cuenta de Instagram el hermoso momento que vivieron al comprometerse, en un lugar lleno de flores y con un anillo muy hermoso.

Tanto los fanáticos de Travis Kelce como las fans de Taylor Swift compartieron, comentaron y le dieron like a la publicación de la pareja estadounidense y es por eso que están cerca del récord que ostenta el campeón del mundo.

Travis Kelce y Taylor Swift se acercan al récord que tiene Lionel Messi en Instagram

Después de que Travis Kelce y Taylor Swift compartieron las fotografías del hermoso momento en el que se comprometieron, los fans de la pareja consiguieron que la publicación llegara a millones de likes.

De momento, la fotografía que volvió loca a toda la industria de la música y a los fans de la NFL tiene 33 millones de me gusta, mientras que la imagen con más likes en la red social de Meta es la de Lionel Messi cargando la Copa del Mundo, la cual ostenta 74 millones de likes.

La pareja del jugador de los Chiefs y la cantante estadounidense podría seguir sumando likes en estos días y escalar posiciones para meterse en el top 5 de imágenes con más likes en la historia de Instagram, ranking que tiene fotografías de futbolistas en los primeros cinco lugares.

Este es el top 5 de fotos con más likes en Instagram

A lo largo de la historia de Instagram, los fans de diferentes deportistas han puesto a sus ídolos en el top 5 de imágenes con más likes en una de las redes sociales de Meta, pero cabe recalcar que Lionel Messi tiene tres fotos entre los primeros cinco lugares.

1.- Lionel Messi – Foto con la Copa del Mundo en Qatar 2022 – 74,5 millones de me gusta.

2.- Chris Godfrey – Foto de un huevo – 60,6 millones de me gusta.

3.- Lionel Messi – Foto durmiendo junto a la Copa del Mundo – 53,7 millones de me gusta.

4.- Cristiano Ronaldo – Foto junto a Lionel Messi jugando ajedrez – 41,6 millones de me gusta.

5.- Lionel Messi – Foto del Mundial de Qatar 2022 – 41,2 millones de me gusta.

De momento, la fotografía de Travis Kelce y Taylor Swift presumiendo el anillo de compromiso se encuentra en el décimo tercer puesto de esta lista, pero podría seguir escalando posiciones.

