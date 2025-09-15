¿Teme por su vida o está embarazada? Taylor Swift se esconde tras pared en partido de los Chiefs y desata teorías

Taylor Swift desató controversia este fin de semana, después de que se hizo viral que la superestrella pop americana asistió al más reciente concierto de los Kansas City Chiefs siendo cubierta por una enorme pared.

A través de redes sociales, circulan el video de como transportan una pared plegable y la extienden para que Taylor Swift pueda atravesar el área de lounge del Arrowhead Stadium, casa del equipo de fútbol americano de su prometido Travis Kelce.

Taylor Swift has arrived. Security used dividers to keep her shielded from fans in the lounge area. Never saw this in the past with her. pic.twitter.com/cGbP8LpJuN — Farzin Vousoughian (@Farzin21) September 14, 2025

En el video, es evidente el hermetismo manejado para que la artista no sea vista ni por el más mínimo instante. Esto nunca había ocurrido con la cantante en los dos años que ha asistido a ver a su pareja en partidos de la NFL.

¿Por qué Taylor Swift se escondió tras una pared?

En redes sociales, comenzaron las especulaciones en torno al motivo por el que la intérprete de ‘So High School’ decidió esconderse junto con quienes la acompañaron al partido detrás de una pared móvil.

Hay varias teorías del público respecto a la bizarra situación. Por un lado, hay quienes aseguran que la cantante ya se encuentra embarazada de un hijo con Travis Kelce y esta sería su manera de ocultar el mismo hasta que sea el momento en que quiera revelarlo.

Recordemos que la pareja se comprometió el pasado 13 de agosto y fue hace apenas dos semanas que lo revelaron al público con una serie de fotos de la pedida de mano y el anillo que el deportista le dio a la cantante.

Sin embargo, una mucho menos optimista señala que la famosa utilizó una pared a prueba de balas, lo que los lleva a asumir que se trató de una cuestión de seguridad, pues aseguran que el haber intensificado la seguridad en su entorno implica que puede estar recibiendo algún tipo de amenaza en su contra.

Asimismo, señalan que la famosa podría estar preocupada recibir un disparo, similar a lo que ocurrió recientemente con el activista de derecha Charlie Kirk. Recordemos que la cantante es demócrata y ha hablado abiertamente sobre sus posicionamientos políticos, recibiendo fuertes críticas de republicanos.

En ese sentido, aseguran que el asesinato de Kirk habría despertado la preocupación de Taylor Swift por su propia seguridad, lo que habría provocado que aumentara por mucho su seguridad.