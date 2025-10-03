Taylor Swift lanzó anoche su nuevo álbum The Life of a Showgirl y sus seguidores ya comenzaron a examinar minuciosamente las letras de las canciones, intentando encontrar señales, frases o referencias ocultas que revelen información sobre sus relaciones con otros artistas con quienes ha tenido polémicas.

A pocas horas del estreno del disco, las swifties afirman que “Actually Romantic” está dedicada a la cantante británica Charli XCX. Aquí te explicamos por qué la teoría no es tan descabellada.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Charlie XCX?

“Actually Romantic” es una canción del nuevo álbum de Taylor Swift y los fans la interpretan como una reflexión sobre la polémica relación de la cantante con Charli XCX, sobre todo cuando la británica fue su telonera durante la gira Reputation Stadium Tour.

En aquel entonces, Charli comentó que su participación le hacía sentir como si se presentara ante un público infantil, algo que generó controversia. “Me sentí como si estuviera subiendo al escenario y saludando a niños de cinco años”, comentó sobre el fandom de Taylor.

Más adelante, Charli aclaró que sus palabras no estaban dirigidas directamente a Taylor. Mientras tanto, la cantante de “22″ no hizo comentario alguno.

Sin embargo, en 2024, en su disco Brat, Charli XCX incluyó el tema “Sympathy is a Knife”, en el que expresa su inseguridad respecto a otra mujer y que, según fans, “no la soporta”.

La canción de la británica tiene una línea que muchos interpretaron como una indirecta hacia Taylor: “No quiero verla tras bambalinas en el show de mi novio, cruzo los dedos a mis espaldas y espero que rompan muy pronto”.

Esto cobra mayor sentido cuando se toma en cuenta que el esposo de Charli XCX, George Daniel, y el exnovio de Taylor Swift, Matty Healy, son miembros de la banda The 1975.

¿'Actually Romantic’ de Taylor Swift es para Charlie XCX? Checa las pistas

Ahora que conoces el contexto, estas pistas revelarían que “Actually Romantic” de Taylor Swift es para Charli XCX.

La canción dice: “Te escuché llamarme Barbie aburrida cuando la coca*n* te envalentonó. Chocaste las manos con mi ex y dijiste que te alegraba que me hubiera ghosteado".

Y continúa haciendo referencia a “Sympathy is a Knife” de Charli XCX: "Me escribiste una canción diciendo que te enfermaba ver mi cara y algunas personas se ofendieron, pero de hecho es dulce el tiempo que me dedicas, es honestamente una locura el esfuerzo que dedicas y de hecho es romántico. Te llegué muy profundo, ningún hombre me ha amado como tú”.

La canción continúa con frases cargadas de ironía y reproche: “No pensaba en ti desde hace tiempo, pero sigues enviándome cursis tarjetas de San Valentín... Eres como un chihuahua de juguete ladrando desde una cartera diminuta... Así duele”.

Y agrega “¿Cuántas veces ha dicho tu novio: por qué siempre hablamos de ella?”, recalcando de Charli está obsesionada con ella.