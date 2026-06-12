Ariana Grande anuncia su fundación Brighter Days Ahead por la salud mental y la comunidad LGBT+

Ariana Grande dio a conocer los detalles sobre la fundación Brighter Days Ahead, una organización creada por ella con la intención de brindar recursos a personas necesitadas a través de diversos fondos que respaldarán a otras organizaciones.
La actriz y cantante ha destacado a través de su trayectoria por mantener un mensaje constante a favor de la amabilidad, la empatía y el cuidado hacia otras personas, así como a uno mismo.
Ariana Grande anuncia su fundación Brighter Days Ahead
A través de su cuenta de Instagram, la famosa compartió un comunicado en el que dio a conocer todos los pormenores: "Estoy más que emocionada de finalmente anunciar la Fundación Brighter Days Ahead“, celebró Ariana Grande.
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"Nuestra misión es apoyar, proteger y proporcionar recursos para nuestros amigos vulnerables y necesitados. A través de nuestros diferentes fondos, respaldaremos a un grupo de increíbles organizaciones que ofrecen los espacios seguros y la atención que tantas personas necesitan desesperadamente en este momento“, agregó.
La intérprete de ‘Thank U, Next’ mostró su emoción por la organización que permitirá ampliar su ayuda humanitaria: "Ha sido un privilegio para mí poder apoyar estas causas a lo largo de los años, y ahora agradezco poder ampliar ese alcance y fortalecer el trabajo que salva vidas que realizan estas organizaciones“, dijo.
Sobre cuáles son las causas que se apoyarán, se detalló que el enfoque de la fundación es "proteger a personas trans y LGBTQ+, ampliar el acceso a la atención de salud mental y responder con cuidado y compasión en momentos de crisis, la Fundación Brighter Days Ahead promueve la justicia y la equidad para nuestros amigos que lo necesitan“.
Asimismo, especificó el labor de cada uno de los fondos que tendrá la organización. Estas son The Heal & Dream Fund que buscará expandir el acceso a la salud mental; The Protect & Defend Fund a favor de los derechos LGBT+, derechos civiles y justicia reproductiva.
The Seen & Celebrated Fund para asegurar que “las voces e historias LGBT+ sean escuchadas y compartidas” y finalmente, The Emergency Support Fund ayudará a comunidades en momentos urgentes.
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