¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó con Katy Perry en el Mundial 2026? ¿Es su hijo?

¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó con Katy Perry en el Mundial 2026?

Katy Perry sorprendió al público con su presentación este viernes 12 de junio durante la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos en el SoFi Stadium, donde no actuó sola.

Y es que a pesar de que la celebridad había anunciado ya en sus redes sociales que había invitado al joven noruego, muchos no conocían al cantante de 10 años Tius Luka y hasta se cuestionaron si era el hijo de la celebridad.

¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó con Katy Perry en el Mundial 2026? ı Foto: AP

“Tius tiene 10 ahora y viajó a Los Ángeles desde Noruega para cantar este viernes en la Copa del Mundo conmigo”, dijo Katy Perry en sus redes sociales. La presentación causó furor por el talento del pequeño.

¿Quién es Tius Luka? ¿Es hijo de Katy Perry?

Tius Luka es un niño originario de Noruega. Nacido en Sundberg y con 10 años de edad, el pequeño ama cantar, como lo muestra en sus redes sociales donde publica videos en los que interpreta canciones populares.

Aunque muchos sospecharon que el pequeño podría ser hijo de Katy Perry, la realidad es que no. Es hijo del músico Kent Sundberg, quien junto a su hermano Cato tiene la banda de synthpop Donkeyboy, que es muy conocida en Noruega.

El niño cuenta con más de 15 mil seguidores y causa emoción y ternura entre quienes ven su contenido y pueden observar su amor por la música. Este habría sido uno de los motivos por el que la artista americana quiso invitarlo a la Copa del Mundo.

Fue semanas atrás que el pequeño recibió la invitación por parte de la celebridad para cantar con ella en la inauguración, motivo por el que su padre lo llevó a un evento de su banda para que subiera al escenario y se familiarizara con la experiencia.

“Parece que se lo está pasando bien. La prueba de sonido salió bien. Creo que no se da cuenta de la magnitud del evento”, dijo Kent respecto a la impresión del pequeño.

Cabe mencionar que este no era el primer acercamiento de Tius con Katy Perry. Ya en 2023 había colaborado con ella en la canción ‘Wonder’, donde se escucha la voz del pequeño, la cual interpretaron en el Mundial 2026.

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