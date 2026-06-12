De Salma Hayek a Lucero, así vivieron las celebridades el arranque del Mundial

El Mundial 2026 comenzó oficialmente y la emoción no sólo se vivió en la cancha. Actores, cantantes, conductores e influencers aprovecharon sus redes sociales para compartir cómo disfrutaban de una de las tardes más importantes para México, desde el Estadio Azteca o la comodidad de sus hogares.

EL BOXEADOR Saúl Canelo y el actor Diego Boneta, ayer ı Foto: Instagram de los artistas

Una de las figuras que llamó la atención fue Salma Hayek. La actriz mostró algunos momentos detrás de cámaras previos a su participación en la inauguración y compartió el encuentro que sostuvo con Belinda antes de salir al escenario. Las imágenes de ambas conversando y sonriendo rápidamente se volvieron virales.

LUIS GERARDO MÉNDEZ y Karla Souza en el Estadio ı Foto: Instagram de los artistas

Desde casa, Lucero siguió atentamente la ceremonia acompañada de su hija Lucero Mijares. La cantante aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Alejandro Fernández, cuya participación fue una de las más comentadas. “Eres un crack, y quién mejor para cantar el Himno Nacional que el mejor exponente de la música mexicana”, escribió la intérprete.

LA INTÉRPRETE Becky G compartió una imagen en las tribunas del inmueble ı Foto: Instagram de los artistas

Eugenio Derbez utilizó a su recordado personaje del “Super Portero” para enviar mensajes de apoyo a la Selección.

CARLOS RIVERA antes de ingresar al Coloso de Santa Úrsula ı Foto: Instagram de los artistas

Las tribunas del Estadio Azteca también reunieron a varias figuras del espectáculo. Mariana Ochoa compartió fotos y videos junto a sus hijos, mostrando el ambiente festivo que se vivía entre los aficionados. Documentó algunos de los momentos más emotivos de la jornada, desde los cánticos hasta las muestras de apoyo al Tricolor.

REGINA BLANDÓN llevó el reclamo de las madres buscadoras al Estadio ı Foto: Instagram de los artistas

Por el contrario, la actriz Regina Blandón llevó su estadía a la protesta al portar una prenda que decía: “En México existen madres buscadoras”. Al compartir la imagen expresó: “Ayer y hoy, las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a Ixs que no han vuelto a casa”.

KATE DEL CASTILLO mostró parte del ambiente antes del arranque. ı Foto: Instagram de los artistas

Kate del Castillo también decidió vivir la experiencia desde el estadio. La actriz acudió acompañada de su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, y compartió parte del ambiente que se respiraba dentro del inmueble.

BELINDA y Salma Hayek regalaron una de las fotos más comentadas de ayer ı Foto: Instagram de los artistas

6 mil millones siguieron la transmisión de la apertura

KENIA OS apoyó a la Selección Mexicana con esta camiseta. ı Foto: Instagram de los artistas

Entre quienes también generaron conversación estuvieron Kenia OS y Alejandro Speitzer. Ambos se dejaron ver disfrutando del encuentro y compartiendo parte de la experiencia con sus seguidores. La presencia de los dos en distintos momentos de la jornada volvió a despertar comentarios sobre la cercanía que mantienen.

LUCERO MIJARES y Lucero echaron porras a la Selección Nacional desde casa ı Foto: Instagram de los artistas

900 personas participaron en la producción de las ceremonias

La fiebre futbolera alcanzó además a otras personalidades como Diego Boneta, Karla Souza, Luis Gerardo Méndez, Jaime Camil, Juan Pablo Medina, Renata Notni, Carlos Rivera y Saúl Canelo Álvarez.