De Salma Hayek a Lucero, así vivieron las celebridades el arranque del Mundial

El Mundial 2026 comenzó oficialmente y la emoción no sólo se vivió en la cancha. Actores, cantantes, conductores e influencers aprovecharon sus redes sociales para compartir cómo disfrutaban de una de las tardes más importantes para México, desde el Estadio Azteca o la comodidad de sus hogares.
Una de las figuras que llamó la atención fue Salma Hayek. La actriz mostró algunos momentos detrás de cámaras previos a su participación en la inauguración y compartió el encuentro que sostuvo con Belinda antes de salir al escenario. Las imágenes de ambas conversando y sonriendo rápidamente se volvieron virales.
Desde casa, Lucero siguió atentamente la ceremonia acompañada de su hija Lucero Mijares. La cantante aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Alejandro Fernández, cuya participación fue una de las más comentadas. “Eres un crack, y quién mejor para cantar el Himno Nacional que el mejor exponente de la música mexicana”, escribió la intérprete.
¿Dónde ver la inauguración del Mundial en Canadá? Así podrás ver el espectáculo
Eugenio Derbez utilizó a su recordado personaje del “Super Portero” para enviar mensajes de apoyo a la Selección.
Las tribunas del Estadio Azteca también reunieron a varias figuras del espectáculo. Mariana Ochoa compartió fotos y videos junto a sus hijos, mostrando el ambiente festivo que se vivía entre los aficionados. Documentó algunos de los momentos más emotivos de la jornada, desde los cánticos hasta las muestras de apoyo al Tricolor.
Por el contrario, la actriz Regina Blandón llevó su estadía a la protesta al portar una prenda que decía: “En México existen madres buscadoras”. Al compartir la imagen expresó: “Ayer y hoy, las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs. Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a Ixs que no han vuelto a casa”.
Kate del Castillo también decidió vivir la experiencia desde el estadio. La actriz acudió acompañada de su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena, y compartió parte del ambiente que se respiraba dentro del inmueble.
- 6 mil millones siguieron la transmisión de la apertura
Entre quienes también generaron conversación estuvieron Kenia OS y Alejandro Speitzer. Ambos se dejaron ver disfrutando del encuentro y compartiendo parte de la experiencia con sus seguidores. La presencia de los dos en distintos momentos de la jornada volvió a despertar comentarios sobre la cercanía que mantienen.
- 900 personas participaron en la producción de las ceremonias
La fiebre futbolera alcanzó además a otras personalidades como Diego Boneta, Karla Souza, Luis Gerardo Méndez, Jaime Camil, Juan Pablo Medina, Renata Notni, Carlos Rivera y Saúl Canelo Álvarez.