Ariana Grande sorprendió a sus fans este fin de semana, luego de que se difundiera en redes sociales y algunas imágenes y videos de la cantante protagonizando Mi pobre angelito.

La película es una de las favoritas del público para mirar durante las fiestas decembrinas, por lo que, ver a la intérprete en el papel del mítico Kevin McCallister, causó furor.

Sin embargo, aunque se especuló que era una nueva versión, todo se trata de un scketch para un famoso programa de televisión de Estados Unidos. Una de las cosas más comentadas en el mundo digital es el increíble parecido entre Ariana y Macaulay Culkin. En La Razón te mostramos cómo luce la famosa y de qué trata el fragmento.

Ariana Grande lanza su versión de Mi pobre angelito y se convierte en Kevin McCallister | VIDEO

Ariana Grande protagonizó una nueva versión de Mi pobre angelito (Home Alone) en el programa nocturno estadounidense Saturday Night Live (SNL).

La cantante y actriz fue una invitada especial del show. Sorprendentemente, se transformó en Kevin McCallister, el icónico personaje interpretado originalmente por Macaulay Culkin en 1990.

Un aspecto que sorprendió a sus fans fue la caracterización tan profesional que presentó en el fragmento la famosa. Del mismo modo, Ariana Grande imitó la voz y las expresiones del protagonista a la perfección.

Ariana Grande caracterizada de Kevin McCallister de Mi pobre angelito ı Foto: SNL

La versión de Mi pobre angelito de Ariana Grande es en realidad una parodia. La producción del programa SNL desarrolló una escena de poco más de dos minutos como parte de un sketch navideño de género gore, es decir, bastante sangriento.

En escena se recreó el momento en el que Kevin McCallister, tras enfrentar a los ladrones que acechan su casa, se reencuentra con su mamá y, luego de un rato, su numerosa familia.

Sin embargo, en esta versión, las trampas caseras se convierten en un despliegue brutal de lanzallamas, sierras eléctricas y botes de pintura que terminan cayendo sobre toda la familia McCallister, dejándolos sin vida o con graves lesiones, incluso con mutilaciones.

Aunque Ariana Grande, como Kevin, hace todo lo posible por que sus hermanos y primos se mantengan alejados de las trampas que colocó para ahuyentar a los delincuentes, todo termina en tragedia.

El elenco incluyó a Ashley Padilla como la madre de Kevin McCallister, junto a Colin Jost, Bowen Yang, Sarah Sherman, Tommy Brennan, Mikey Day y Jeremy Culhane. La producción cuidó cada detalle para reproducir esta escena, incluyendo los muebles y habitaciones que se aprecian en el largometraje original de Mi pobre angelito, así como la decoración navideña.