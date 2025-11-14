Fan de Ariana Grande que se le abalanzó podría llegar a la cárcel tras violento encuentro

Ariana Grande y qué pasó con el violento encuentro con un 'fan'.

En redes sociales, se ha hecho viral el video donde un supuesto fanático se abalanza contra Ariana Grande durante la premiere de Wicked, un momento aterrador en el que Cynthia Erivo tuvo que intervenir para proteger a su compañera de elenco y que encendió la conversación en redes sociales.

Y es que el momento en el que un fan se le abalanzó a la joven que da vida a Glinda en Wicked, generó debate y críticas en redes sociales, sin mencionar que el sujeto aprovechó la ocasión para publicar en sus redes sociales el video del momento y burlarse de la artista.

"Querida Ariana Grande. Gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo", dice en la descripción del video donde podemos ver el momento en que él llega corriendo y toma de los hombros a la joven mientras que él salta, así como el tumulto que se hace cuando lo buscan detener.

Las medidas que se tomarán contra el agresor de Ariana Grande

Ahora, ya hay una respuesta legal al incidente de seguridad que para muchos, puso en peligro la seguridad de Ariana Grande. Por ello, ahora el sujeto conocido como Johnson Wen o Pyjama Man, enfrenta la acusación de “alterar el orden público”.

Este es un cargo serio en Singapur, un país que destaca por el estricto cumplimiento de las leyes de orden público. Por su parte, parece ser que el sujeto está dispuesto a declararse culpable por el delito.

De este modo, él podría enfrentar una multa de hasta 2,000 dólares singapurenses (aproximadamente 28 mil 219 pesos mexicanos) y/o una pena de hasta tres meses de cárcel.

En otro video, podemos ver el rostro de la artista mientras que es contenida por Cynthia y la actriz Michelle Yeoh, pues la cantante se muestra bastante angustiada por el momento de terror que acababa de vivir.

Cabe mencionar que después de lo ocurrido, el evento no pudo continuar con normalidad, por lo que la experiencia quedó arruinada para los miles de fans que habían asistido. De este modo, el elenco se retiró y no continuó el recorrido de la alfombra amarilla.

¿Quién es el agresor de Ariana Grande en Singapur?

El nombre real del famoso es Johnson Wen, mejor conocido como Pyjama Man. Muchos lo consideran como un acosador de celebridades y en más de una ocasión se ha vuelto viral alrededor del mundo por su manera de acercarse a los artistas.

Y es que en más de una ocasión, ha conseguido subir al escenario con celebridades como Katy Perry o The Weeknd, quienes tratan de manejar la situación mientras que los elementos de seguridad se acercan al sujeto para sacarlo del área.