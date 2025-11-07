Wicked: For Good, ¿Cuándo se estrena la segunda parte con Cynthia Erivo y Ariana Grande?

Llega a la pantalla grande Wicked: For Good, la segunda parte de una de las historias más emblemáticas de Broadway. Después del éxito de la primera cinta, la secuela promete revelar todos los secretos de Oz.

La primera parte terminó cuando Elphaba (Cynthia Erivo) huye de la Ciudad Esmeralda después de darse cuenta de la verdad detrás del Mago. Por su parte Glinda (Ariana Grande) se queda para convertirse en una figura pública a favor del poder.

De este modo, mientras una es condenada como ‘La Bruja Mala del Oeste’, la otra se convierte en ‘La Buena’ y sus caminos se separan. Wicked: For Good (o Wicked: Por Siempre, su título en español) promete explorar lo que sucede tras la llegada de Dorothy desde una perspectiva alterna. Esto mientras se desencadena una lucha para liberar a los animales silenciados y destapar a toda costa los secretos del Mago.

¿Cuándo y dónde se estrena Wicked: For Good?

Si bien Wicked fue dividida en dos partes, la cinta fue filmada al mismo tiempo, lo que permitió continuidad narrativa y visual, además de que el material pudiera ser lanzado con solo un año de diferencia.

El regreso de Oz a la gran pantalla será de manera oficial en cines mexicanos el 21 de noviembre de 2025. Sin embargo, días antes se realizará la premiere de la esperada cinta, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre en la CDMX.

¿Dónde escuchar el soundtrack de Wicked: For Good?

Uno de los elementos más llamativos de Wicked es su soundtrack, ya que incluso el nombre de la secuela (For Good), viene de una de las canciones mas importantes de la obra, que muestran la amistad de las protagonistas.

Los temas reúnen a grandes talentos musicales como Cynthia Erivo o Ariana Grande, que tiene los roles protagónicos como Elphaba y Glinda respectivamente. También podemos escuchar a actores como Jonathan Bailey como Fiyero o Jeff Goldblum como el Mago de Oz.

El soundtrack forma parte del catálogo de Universal y se puede adquirir en su sitio oficial. Además, estará disponible en plataformas de streaming como Spotify a partir del 21 de noviembre, aunque ya se puede preguardar.