¿Quién es Cinthya Erivo, la actriz nominada a los Oscar 2025?

Cynthia Erivo es una de las personalidades que se encuentra nominada a los premios Oscar 2025. La famosa compite a Mejor Actriz por interpretar a Elphaba en la película de Wicked con Ariana Grande, quien a su vez está nominada a Mejor actriz de reparto.

Este año, la competencia a Mejor Actriz es bastante reñida, pues podemos ver a jóvenes talentos como Mikey Madison, compitiendo contra actrices con un legado como Demi Moore. Además, Cynthia Erivo también compite contra Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres por uno de los Oscar más importantes del evento.

¿Quién es Cynthia Erivo?

El nombre completo de la actriz, cantante y compositora británica es Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Erivo. Nació en Londres el 8 de enero de 1987, ganadora de un premio Tony por la obra musical The Color Purple y un Grammy por mejor álbum teatral.

La famosa ya ha sido nominada a los Oscar en otro momento, en el año 2019 por la película biográfica Harriet sobre la abolicionista Harriet Tubman. La famosa hizo su debut en el West End con el musical The Umbrellas of Cherbourgo en 2011 y tuvo su primer papel en la serie británica Chewing Gum en 2015; además, protagonizó la serie The outsider en 2020.

La artista nació de padres nigerianos. Asistió a la escuela católica para niñas llamada Retraite Roman Catholic Girls' School. Comenzó una carrera en psicología musical en la Universidad de East London y un año después de graduarse, se formó en la Real Academia de Arte Dramático.

Cynthia Erivo y su relación con Ariana Grande

La actriz ha construido un importante lazo con su coestrella en Wicked, Ariana Grande, lo que ha llevado a que muchas personas relacionen de manera sentimental a las actrices, aunque todo parece indicar que se convirtieron en mejores amigas por el tierno vínculo que pasó de la cinta a la vida real.

La realidad es que Cynthia Erivo tiene una pareja llamada Lena Waithe, quien es una actriz, guionista y productora estadounidense. Aunque ninguna de las dos ha confirmado oficialmente estar en una relación, se las ha vinculado amorosamente desde 2020. La británica salió del closet’ en el año 2021 y en 2022 reveló que se identifica como bisexual.