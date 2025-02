¿Quién es Mikey Madison, la actriz nominada a los Oscar 2025?

es una de las grandes protagonistas para la noche de los premios Oscar 2025Mikey Madison, pues la joven actriz compite en una de las principales categorías de la ceremonia gracias a su personaje en la película a Anora.

Para los Oscar 2025, Mikey Madison está nominada a mejor actriz por Anora donde interpreta a una trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con un joven millonario, hijo de un oligarca. La precipitada decisión cobra factura cuando los padres del chivo viajan a Nueva York desde Rusia par anular el matrimonio.

La actriz se coloca como una de las principales contendientes a ganar esta categoría, pues fue quien se llevó el premio BAFTA a pesar de competir con otras importantes personalidades como la polémica Karla Sofía Gascón, la brasileña Fernanda Torres y la querida Cynthia Erivo.

¿Quién es Mikey Madison?

Mikey Madison es una actriz estadounidense nacida en California el 25 de marzo de 1999, por lo que tiene apenas 25 años de edad, pero ya está nominada al máximo galardón para el mundo del cine en Estados Unidos.

La actriz es hija de dos psicólogos y tiene dos hermanos; además, es de ascendencia judía. Al inicio, se entrenó como jinete antes de entrar a la actuación y fue educada en casa a partir del séptimo grado.

Tiene un gato llamado Biscuit y un perro llamado Jam. No se sabe mucho más de su vida privada, pues la artista no cuenta con redes sociales oficiales o al menos, no abiertas al público.

Su carrera comenzó con cortometrajes y recibió reconocimiento gracias a su participación en la serie Better Things. En 2019, interpretó a Susan Atkins (integrante de la familia Manson) en la película de comedia dramática de época de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood y en 2022, fue Amber Freeman en la película de terror Scream.

Mikey Madison en 'Anora'

Mikey Madison interpreta a una trabajadora sexual en Anora, un papel por el que la joven mostró su gran compromiso actoral y por el que se sometió a un intenso entrenamiento de pole dance.

“Fue lo más difícil físicamente que tuve que hacer en mi vida”, contó Madison en el programa Access Hollywood. “Tuve que fortalecer músculos en lugares donde antes no tenía ninguno”, bromeó la joven. En el corte final de Anora, sí podemos ver un momento en el que la famosa muestra sus habilidades para el pole dance.